Zápas pod širým nebem patřil Pastrňákovi, k vítězství pomohl hattrickem

Hokejový útočník David Pastrňák řídil třemi góly výhru Bostonu 7:3 nad Philadelphií v nedělním utkání pod širým nebem na břehu jezera Tahoe. Český útočník je po Tyleru Toffolim druhým hráčem, který dal hattrick v novodobých venkovních utkáních NHL.

Čtyřiadvacetiletý Pastrňák prožil třígólový zápas podruhé v sezoně a shodou okolností to i v prvním případě odnesli Flyers. Na začátku února při výhře na soupeřově ledě 4:3 v prodloužení stihl navrch ještě asistenci. Celkově dal havířovský rodák hattrick podesáté během kariéry v NHL.

Po devíti odehraných zápasech v sezoně, do níž Pastrňák naskočil později kvůli rekonvalescenci po zářijové operaci kyčle, má nejlepší střelec základní části soutěže uplynulého ročníku na kontě 14 bodů za devět branek a pět finálních přihrávek.

Pastrňák otevřel skóre už po 34 sekundách, kdy v přečíslení dvou na jednoho střílel po přihrávce Brada Marchanda do odkryté branky. Český kanonýr tak začal proti Flyers podobně jako před necelými třemi týdny. Tehdy dal svůj první gól už po 12 vteřinách.

Boston hrál v úvodní třetině proti slunci. "Byla to výzva, ale také opravdová zábava," prohlásil Pastrňák, jehož pobavil i Marchand. "Říkal mi, že vůbec neviděl branku, tak si umínil, že bude celou dobu jen přihrávat. Samozřejmě je vždy výborné, když dáte gól ze svého prvního střídání," doplnil.

Philadelphia skóre rychle otočila. Nečekaný odraz od mantinelu využil zblízka Joel Farabee a druhou branku přidal z rychlého protiútoku Sean Couturier. Předtím zlomil na útočné modré čáře hůl obránce Charlie McAvoy, který ale vzápětí vyrovnal. Flyers tak vedli jen 39 sekund.

Pastrňák udeřil v prvním střídání také v prostřední části, když vyslal z pravého kruhu milimetrově přesnou ránu a puk zapadl od horní tyčky do branky. Rozhodující náskok si Boston vypracoval během 99 sekund v 37. a 38. minutě, během kterých odskočil třemi góly na 6:2. S pomocí tyčky a dávky štěstí zvýšil Charlie Coyle, poté si první trefu v NHL připsal Trent Frederic a tečí se v přesilové hře prosadil Nick Ritchie.

Philadelphia nastoupila do třetí třetiny v brance s Brianem Elliottem, který vystřídal Cartera Harta, a v početní výhodě snížil James van Riemsdyk. Jeho teč si do vlastní sítě kopl bruslí Urho Vaakanainen. Poslední slovo měl ale Pastrňák, který v 58. minutě střelou z levého kruhu završil svůj pohádkový večer v krásných kulisách. Hattrick dokázal před ním ve venkovních zápasech NHL nastřílet jen loni Toffoli při výhře Los Angeles 3:1 nad Coloradem.

Pastrňák byl jediným českým hráčem, který do utkání zasáhl. Jeho spoluhráči David Krejčí, Ondřej Kaše a Jakub Zbořil jsou zranění. Na druhé straně Jakub Voráček chyběl jako jeden z šesti hráčů základu Philadelphie kvůli protokolu covid-19 a David Kaše se do sestavy nevešel.

O den dříve ovlivnilo zápas u jezera Tahoe ostré slunce, které se podepsalo na kvalitě ledu a dohrávalo se po osmihodinovém zpoždění ve večerních hodinách. Tentokrát žádné potíže nenastaly. I díky tomu, že organizátoři reagovali na předpověď počasí, která slibovala jasno a vysoké teploty, a posunuli start zápasu. Slunce zapadlo už na konci první třetiny a poté se opět hrálo pod umělým osvětlením.

Kluziště se nacházelo padesát metrů od jezera, v pozadí se tyčilo pohoří Sierry Nevady. "Bylo to nádherné," řekl Pastrňák k atmosféře zápasu. "Líbilo se mi, že jsme si zahráli ve sluníčku i v noci pod pod světly, to bylo také úchvatné. Celkově to byla neuvěřitelná zkušenost. Užíval jsem si každou sekundu," podotkl.

Boston vyhrál proti Philadelphii i pátý zápas sezony. Pastrňák nastoupil ve třech a nasbíral v nich osm bodů (6+2). "Pasta to rozjel. Svým výkonem strhl i ostatní, to jsme potřebovali," řekl trenér Bruce Cassidy na adresu českého útočníka, který si připsal čtyři kladné body do statistiky +/- a byl vyhlášen první hvězdou zápasu.

Vedle utkání pod širým nebem se v neděli hrály v NHL ještě tři další duely. Washington porazil New Jersey 4:3 i bez gólmana Vítka Vaněčka, který chytal předchozích třináct utkání v řadě. Český brankář dostal volno i proto, že Capitals hráli také o den dříve. V brance nestál Ilja Samsonov, jak se očekávalo, ale Craig Anderson.

Washington prohrával 0:2, ale ve druhé třetině snížil T.J. Oshie, který se v utkání trefil dvakrát. Mužstvo z hlavního města USA poté předvedlo klíčový obrat v rozmezí 50. až 57. minuty na 4:2. U vyrovnávací trefy asistoval Jakub Vrána. Přihrávku u prvního gólu zápasu si připsal Pavel Zacha, který bodoval pošesté za sebou (2+4). Jeho spoluhráč Travis Zajac je čtvrtým hráčem klubové historie, který odehrál za Devils tisíc utkání v základní části. Na třetím místě je Patrik Eliáš (1240).

Až ve třetím utkání po výměně z Columbusu se bodově prosadil Pierre-Luc Dubois, který zajistil Winnipegu v prodloužení svým druhým gólem v zápase výhru 4:3 ve Vancouveru. Za domácí dal dvě branky Elias Pettersson, tu druhou vstřelil v poslední minutě základní hrací doby. Ve zbývajícím utkání udolal nejhorší tým soutěže Ottawa doma Montreal 3:2 v prodloužení. Duel rozhodl v čase 63:30 Brady Tkachuk.