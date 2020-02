Zázrak! Výhru Caroliny vychytal rolbař po transplantaci ledviny

Tak tohle se jen tak nevidí. O výhru Caroliny na ledě Toronta během sobotní noci se postarali tři brankáři. Zajímavé na tom je, že ten třetí nespadá do soupisky Hurikánů.

David Ayres je povoláním rolbař farmářského týmu Toronta, jenž plnil roli záložního brankáře, kterého musí mít mužstvo na každém domácím zápase pro případ nouze. A když se hostům zranil nejdříve Reimer a poté i Mrázek, došlo na krajní variantu - Ayres musel do hry!

Pro dvaačtyřicetiletého rolbaře, který se prohání po ledě hlavně v tréninkové hale Mattamy Athletic Centre, se naskytla životní příležitost. "Může to být jednou za život, obrovská šance, tak jsem ji chtěl využít," řekl hrdina celé NHL.

Svěřil se také, že velmi občasně zaskočí do branky na tréninku Maple Leafs a postaví se hvězdám jako jsou Matthews či Tavares. Soutěžní duel však nechytal pět let. Až do chvíle, kdy po ošklivém střetu Mrázka s Cliffordem musel být Čech střídán.

Chvilku po jeho příchodu zvýšila Carolina vedení na 4:1, pak ale přišla nepovedená Ayresova pasáž. Za svá záda pustil v krátké době dva góly ze tří střel a zápas byl znovu otevřený. "Celou druhou třetinu jsem byl nervózní jak blázen," netajil se zaskakující hrdina, kterému před patnácti lety transplantovali ledvinu. V té době si myslel, že už nikdy nebude chytat. A nyní si připsal první výhru v NHL!

O pauze mezi druhou a třetí třetinou řekl Ayres spoluhráčům, že se oklepe a bude připraven zápas vychytat. Velmi ho povzbudily slova hokejistů Hurricanes a kouče Roda Brind´Amoura, která ho nijak nestresovala, naopak. "Je jedno, kolik dostaneš gólů, prostě si to užij," slyšel Ayres.

Hosté ve třetí části zápasu přidali dva góly a vybojovali cennou výhru 6:3. Po závěrečné siréně věnovala celá hala aplaus ve stoje rolbaři farmářského celku Toronta, pro kterého to byl neskutečný zážitek."Co mám říct? Byl to nejlepší den v životě, v této areně jsem byl mnohokrát, ale na tribuně nebyli žádní fanoušci. Teď jsem dostal celou halu do varu, je to nepopsatelné," zářil hráč, jehož triko se jménem a číslem se ihned začalo prodávat ve fanshopu Caroliny. V kabině si užil oslavu se svými chvilkovými spoluhráči, došlo i na sprchu šampaňským.

"Udělím mu čestné občanství státu Severní Karolíny, úžasné," napsal na twitter guvernér Roy Cooper, velký fanoušek Canes. Pro Ayrese se jednalo o pohádkovou noc. Stal se nejstarším gólmanem v historii NHL, který vychytal při debutu výhru (předchozí držitel byl Hugh Lehman, 41 let a 21 dní).

A kolik si vlastně vydělal? Ayres podepsal smlouvu na 500 dolarů, plus si mohl nechat hraný zápasový dres. V porovnání s miliony, které berou hvězdy Toronta, to jen dokresluje, jak velký zázrak se v sobotu v Torontu stal.