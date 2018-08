Osmnáctka porazila Finsko a zahraje si o páté místo

Česká hokejová reprezentace do 18 let porazila ve svém posledním zápase v základní skupině turnaje Hlinka Gretzky Cup Finsko 4:3 v prodloužení a připsala si tak první výhru. Svěřenci trenéra Aloise Hadamczika po dvou úvodních prohrách, při kterých nevstřelili gól, skončili třetí a v závěrečném utkání se utkají se Slovenskem o konečné 5. místo. Utkání s Finskem rozhodl v 62. minutě v přesilové hře Michal Teplý.

"Dali jsme do toho všechno, abychom neskončili poslední. Neměli jsme moc sil, ale nakonec jsme to zvládli. V zápase jsme se také vyvarovali zbytečných faulů," řekl útočník Teplý spolupracovníkovi ČTK.

Češi se premiérové trefy v Red Deer dočkali v 7. minutě, kdy se proti úřadujícím mistrům světa této věkové kategorie prosadil obránce Martin Hugo Haš. Finové však 58 sekund před koncem první třetiny vyrovnali.

Hadamczikův výběr poté vedl ještě dvakrát, ale Seveřané vždy srovnali krok. O vítězi utkání se tak rozhodlo až v prodloužení. Po 23 sekundách byl vyloučen Anton Lundell a Teplý druhou využitou českou přesilovkou rozhodl.

"Samozřejmě zklamání, že jsme nepostoupili, tam je, ale naše skupina je extrémně těžká," uvedl Hadamczik. Výkony českého týmu podle jeho slov ovlivnil pozdní příjezd do Kanady a nedostatečná aklimatizace. Na úvod sice porazili v přípravě domácí výběr, ale poté již nestačili na USA a Rusko.

"Padla na nás únava. Musím ale tým pochválit za extrémní bojovnost, vůli a charakter. Vyrovnat se ale v 17 letech s tím, že celý den cestujete, jdete na Kanadu a pak přijde taková situace jako v dalších zápasech...," řekl Hadamczik.

Krátký čas na aklimatizaci následně doprovázela velká únava hráčů. "Chybí nám jiskra a rychlost. Samozřejmě, že když někdo vidí výsledky 0:6 a 0:3, může na to mít jakýkoliv názor, na to mají lidi právo, ale pokud mám hodnotit předvedený výkon a vidím ty šance, které jsme měli, chybělo jen to, aby byli kluci odpočatí," dodal.