Popáté s novým koučem. Kladno chce zvládnout poslední krok.

S novým koučem, ale stejně vysokými ambicemi, půjdou do sezony hokejisté prvoligového Kladna. Rytíři, kteří neuspěli v minulém ročníku na cestě zpět mezi elitu až v extraligové baráži, touží tentokrát zvládnout i poslední krok. Pomoci jim k tomu mají dva zkušení útočníci - hrající majitel Jaromír Jágr a také Petr Vampola, který se nechal přesvědčit a odložil ještě konec kariéry.

Pro mnohé hráče nebyl dnešní ostrý trénink prvním na ledě během letní přípravy. "Chodili jsme na led už v průběhu května a června, což si myslím, že klukům pomohlo a bylo to na nich vidět," řekl novinářům kouč a zároveň i sportovní manažer Středočechů David Čermák.

Věří, že nadcházející sezona bude ještě úspěšnější než ta minulá. "Myslím, že ta předchozí byla povedená. Chceme pokračovat ve stejném duchu, ale zlepšit ještě ten konec, aby se to povedlo s návratem do extraligy. Důležité ale předně bude, abychom se vůbec do baráže dostali," zdůraznil Čermák.

Jágr už byl dnes s týmem. "Je určitě fajn, že je tu s námi. Těší nás to," pochvaloval si Čermák. Šestatřicetiletý Vampola, který naposledy hájil barvy konkurenčních Českých Budějovic, se však připojí až o něco později. "Petr se zapojí až 1. srpna, od kdy má smlouvu. Zatím trénuje individuálně," vysvětlil Čermák.

Zatím ale nechtěl prozradit, zda obnoví dobře fungující spolupráci ze světového šampionátu 2010, kdy Češi dobyli překvapivě titul mistrů světa. "Víme, že jim to spolu klapalo v reprezentaci a dobře spolu vycházeli. Tak doufám, že na to v tomto ohledu navážou i tady. Určitě na ně budeme spoléhat jako na dva rozdílové hráče," prohlásil Čermák.

Jágr Vampolovo rozhodnutí sundat brusle z pomyslného hřebíčku přivítal. "Hlavně uvidíme, v jaké přijede formě. Že se nechal zviklat, to je jedna věc, druhá pak, jak na tom bude. Doufám, že bude hrát minimálně stejně dobře, jak hrál minulou sezonu, když jsme hráli play off v Budějovicích. Byl to jejich klíčový hráč a mile mě překvapil, kolik minut odehrál a jak je odehrál. Je fajn, že na tu nabídku kývnul, ale sezona začíná zase od nuly," zdůraznil Jágr.

"Na jednu stranu je to pozitivní, že tady bude, ale na druhou to samo o sobě nic neznamená. I kdybychom se ale s Petrem nedomluvili, tak jsem věřil, že mužstvo, které tady je a mohl jsem ho sledovat minulou sezonu z lavičky, tak ti hráči jsou kvalitní a na ledě by mi pomohli," dodal Jágr.

Přiznal, že zatím má po klidovém režimu kvůli zraněnému kolenu starosti především sám se sebou, než aby přemýšlel, zda se postaví do jedné útočné formace k Vampolovi. Na návrat do formy má necelé dva měsíce, než začne WSM liga. "Hlavně je otázka, jestli budu hrát já. Zatím bych nepředbíhal. Uvidíme, co se stane během těch dvou měsíců," podotkl Jágr.

Kádr Rytířů je z jeho pohledu ve stadiu 'rozpracovaný'. Jágr v tomto ohledu nespěchá. "Nehrajeme příští měsíc baráž, nebo play off. Cílem je udělat play off a dostat se co nejdál. Nejsem zastáncem toho, aby mužstvo bylo v ideální formě a sestavě na začátku září. To je podle mého naprostá blbost," prohlásil hrající majitel.

"S nějakými představami budeme samozřejmě nastupovat. Zastávám ale názor, že na začátku sezony by měli dostat prostor naši odchovanci a junioři. Bude záležet jen na nich, jak tu šanci využijí," řekl Jágr. Podle vývoje sezony pak může Kladno pomýšlet na případné posílení kádru.