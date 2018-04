Postup do extraligy nevyšel, v Motoru tak nastaly velké změny

Hlavním a jediným cílem českobudějovického Motoru byl návrat do české nejvyšší soutěže. Proto před sezonou přišli zkušení Václav Nedorost nebo Zdeněk Kutlák, později se k nim připojil i Petr Vampola. Ani velká jména ovšem Jihočechům nepomohla, neprobojovali se totiž ani do baráže, stopku jim vystavilo Jágrovo Kladno.

O postup bojují České Budějovice už několik let, zatím ale bez úspěchu. Nejblíže vysněnému cíli byl Motor loni, kdy v baráži bojoval téměř do konce, nakonec to ani tentokrát nevyšlo. Letos to mělo být ještě o stupínek lepší, což by znamenalo místenku v čtrnáctičlenné extralize. Právě proto, že v mužstvu byli zkušení hráči, kteří v minulosti něco dokázali.

Jenže. Jak šel čas, dařilo se českobudějovickým hráčům méně a méně. V závěru základní části WSM Ligy dokonce třikrát za sebou prohráli, z posledních devíti duelů vyhráli jen třikrát. Před play-off se tak rozhodně nedostali do potřebné pohody. Ve čtvrtfinále to sice na Havířov ještě stačilo, semifinálový soupeř z Kladna už byl ale nad jejich síly.

První a poměrně očekávanou změnou byla výměna trenéra. Nově se na střídačku postaví Václav Prospal, který ještě před startem letní přípravy provedl velké změny. Skoro to vypadá, jakoby se kabinou prohnal hurikán, který za sebou nechal pořádnou spoušť.

Vzhledem k tomu, že příchody se mohou oznamovat až po otevření přestupového trhu, což je až 1. května, řeč tak bude zatím jen o odchodech. O všem podstatném informoval klub na svých webových stránkách.

Dres Motoru už nebude oblékat šestnáct hráčů z dosavadního kádru. Na jihu Čech měli zájem o pokračování zkušeného Nedorosta, který se ale rozhodl odejít do jiného klubu. Podobně na tom je i brankář David Gába a útočník Vít Jonák.

Možnost zabojovat o místo v týmu v přípravném období dostali i Radek Prokeš a Luboš Rob. Nabídku zkoušky ale ani jeden nepřijal. Opci pak mohl Motor uplatnit u Dostálka, který ovšem už dříve potvrdil, že jeho nejbližší kroky povedou do extraligy. Kariéru pak definitivně ukončil Petr Vampola.

České Budějovice také hned několika hráčům další pokračovaní ani nenabídli. Mezi nimi jsou třeba i mistr světa Filip Novák, Lukáš Květoň nebo Patrik Marcel. Do svých mateřských klubů se pak vrací i hráči na hostování. Josef Mikyska se bude hlásit v Liberci a Richard Nejezchleb v Litvínově.

Pod vedením trenéra Prospala se očekává výrazné omlazení týmu, což dokládá i zařazení značného množství zlatých starších dorostenců do přípravy. Najednou se jich zapojí hned devět v čele s Matějem Tomanem, který má na svém kontě už 15 startů ve WSM Lize. Zároveň se formou zkoušky o místo popere i několik juniorů, kteří na základě změny mládežnických kategorií už nebudou moci za juniory nastupovat.

Zatím jedinou jistou posilou je Jakub Babka, který se po roce v zahraničí vrací do mateřského klubu. Během loňské sezony nastupoval za slovenskou Žilinu a ve druhé německé lize v dresu Freiburgu. Novou smlouvu pak podepsali Miloslav Čermák a Martin Heřman.