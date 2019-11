Remíza by zápasu slušela víc, lituje Frodl.

Plzeňský brankář Dominik Frodl předvedl v úvodním utkání osmifinále Ligy mistrů proti hokejistům Lausanne 24 úspěšných zákroků, ale porážce 1:2 nezabránil. Třiadvacetiletá opora Škody však věří, že jde o výsledek, který stále dává účastníkovi semifinále soutěže z minulé sezony dobré naděje na postup.

"Myslím si, že to byl vyrovnaný zápas. Šance byly na obou stranách. Trošku bylo znát, že už jde o víc. Nikdo nechtěl na začátku a za stavu 1:1 dostat gól. Bylo to ze zabezpečené obrany. Šance tam byly, ale bohužel ten druhý gól dali oni," litoval třiadvacetiletý brankář, který v minulé sezoně dovedl Indiány do semifinále Ligy mistrů.

"Ale není to vůbec ztracený výsledek do odvety. Remíza by tomu slušela víc, ale my bychom tam stejně museli jet vyhrát, takže musíme vyhrát tak i tak, ale doufám, že se nám to povede," doplnil Frodl.

Vítěznou trefu si připsal v 57. minutě Joël Genazzi během jediné početní výhody bronzového týmu švýcarské nejvyšší soutěže. "Nebyla to ani přesilovková situace. Nevím, co se tam stalo, ale najednou ujel sám na bránu a dal gól. Bohužel mi to tam propadlo," popsal rozhodující moment utkání Frodl.

"Takhle to Lausanne hrálo celý zápas. Čekali na nás ve středním pásmu. Neměli zas tolik střel, ale když k nám přijeli, tak se snažili to hrát do prázdné brány. Vůbec to nebyl jednoduchý zápas. Měli jsme sice hodně střel od modré čáry, ale víc gólů jsme nedali," uvedla brankářská jednička Škody.

Více než dvě minuty před koncem plzeňští trenéři překvapivě zkusili hru bez brankáře ve snaze vyrovnat, přestože by v případě inkasovaného gólu musel český tým dohánět ve Švýcarsku dvoubrankovou ztrátu.

"Popravdě jsem s tím vůbec nepočítal. Byl jsem sám překvapený. Kluci na mě řvali, že jich je tam šest, abych odjel z brány. Trenéři to zkusili. Kdyby to vyšlo, byli by za bohy, pokud ne, tak by to pro nás bylo horší do odvety. Měli jsme tam tři solidní střely a pak už jsem na úplném konci zůstal v bráně," komentoval nezvyklou taktickou variantu trenéra Ladislava Čiháka.

Za týden tak Západočeši budou potřebovat ve Švýcarsku vstřelit minimálně dvě branky a vyhrát. "Je to jiná soutěž. Hru můžeme předvádět stejnou jako dnes. Nebylo to vůbec špatné. Samozřejmě dali jsme jen jeden gól a to je málo. Já věřím, že se zvedneme. Bohužel pro nás máme hodně zraněných hráčů. Možná i proto dáváme méně gólů. Na druhou stranu jich i málo inkasujeme. Nic jiného než výhru tam ale nebereme," prohlásil Frodl.

Plzeňský tým ještě mezitím čekají dvě extraligová kola, v pátek navíc přivítají v západočeském derby Karlovy Vary. "Pauza kvůli reprezentační přestávce nebyla příliš dlouhá. Dobře jsme potrénovali. Dneska jsme odehráli kvalitní zápas, což pro nás může být dobrá příprava na páteční derby, které tady chceme vyhrát," dodal Frodl.