Bek Moravčík: Zklamání opadlo, hlavu jsem nastavil na nároďák

Útok na zlato v extralize hokejovému obránci Michalu Moravčíkovi v dresu Plzně nevyšel a nyní má před sebou jinou velkou výzvu. Třiadvacetiletý zadák se po vyřazení vítěze základní části zařadil spolu s klubovým spoluhráčem Davidem Skleničkou - jako jediní z neúspěšných semifinalistů - do přípravy české reprezentace. Má šanci zabojovat o účast na mistrovství světa v Dánsku.

Plzeň po porážce s obhájcem titulu Kometou Brno získala bronz a podle Moravčíka už ztráta nadějí na triumf přebolela. "Už jsem se zapojil tady (v reprezentaci) a nastavil jsem hlavu na nároďák. To zklamání už opadlo," řekl Moravčík novinářům.

"Měli jsme dobrou sezonu. Byly dobré zápasy a dobré výkony, tým šlapal. Nemáme se za co stydět. Přeci jen jsme ubojovali medaili, což je super výsledek. Bolelo to chvíli, ale teď je zase přede mnou nová výzva," podotkl obránce, který má na kontě zatím jen dva reprezentační starty z listopadového turnaje Karjala.

Při druhé pozvánce má šanci bojovat o MS, na kterém se po absencích řady zkušených beků otvírá šance i dalším kandidátům. "Je tady spousta mladých a všichni se budou chtít ukázat. Včetně mě. Výzva a motivace je obrovská. Trenéři nám k tomu něco říkali a těším se na to," prohlásil Moravčík.

Neuvažuju nad tím, co by mohlo být, říká Moravčík

Odchovanec Plzně ale nemyslí dál než na nejbližší dny. "Dal jsem si za cíl jít postupně od zápasu k zápasu. Soustředím se, směřuju to k tomu nejbližšímu ve Francii. Vyloženě neuvažuju nad tím, co by mohlo být. Chci se soustředit na to, co mám jisté. Od toho se potom budou odvíjet další šance a zápasy. Když myslíte na něco dopředu, co ani nemusí vyjít, tak to člověka trošku svazuje," řekl Moravčík.

Podobně postupoval v celé dosavadní kariéře. "Když jsem byl v mládeži, tak jsem to měl nastavené od rodičů, že byla první škola a až potom hokej. Pro mě byl pak prvotní cíl dostat se do extraligy, což se mi povedlo. Když přišla teď šance do reprezentace, tak jsem za to byl hrozně rád," podotkl Moravčík.

Český národní tým se představí v Euro Hockey Challenge proti Francii v pátek v Amiens a v sobotu v Cergy a příští týden jej čeká domácí turnaj Euro Hockey Tour - Carlson Hockey Games v Pardubicích. Moravčík ale zatím neřeší, zda bude shánět lístky pro rodinu a přátele. "Byl bych rád, ale to se ještě uvidí. Když to vyjde, tak je možné, že táta zburcuje rodinu a nenechá si to ujít ani přítelkyně," dodal Moravčík.