Čajka před čtvrtfinále: Naše hlavní síla je v týmovosti

Česká hokejová reprezentace do 20 let nemá ve svém středu na mistrovství světa v Ostravě žádnou výraznou hvězdu, útočník Petr Čajka ale věří, že týmovým výkonem dokáže se svými spoluhráči ve čtvrtek ve čtvrtfinále zaskočit favorizované Švédsko.

"Máme skvělý tým, skvělou partu, což je naše velké plus. Nemáme hráče draftované v prvních kolech do NHL, jako to bylo v předešlých letech, ale snažíme se hrát jako jeden tým. Po zranění Honzy Jeníka a Kuby Lauka nemáme hráče, kteří by to vzali na sebe, dali tři góly a rozhodli. Naší hlavní předností je ale týmovost. Vždy se objeví někdo, kdo to vezme na sebe, a celý tým za tím člověkem jde," řekl Čajka novinářům.

Český tým má za sebou těžkou základní skupinu, ve které se utkal s Ruskem, USA a Kanadou. Ani v jednom případě nebyl favoritem, ale nakonec získal čtyři body. "Když si to srovnáme v hlavě, můžeme toho využít. Švédové jsou favoriti, mohou nás podcenit. Naše výhoda může být podpora fanoušků, kterou tady máme. Půjdeme do toho na max. Nemáme se na co šetřit. Pro některé kluky je to poslední juniorská akce," podotkl devatenáctiletý útočník.

Kadaňský rodák si uvědomuje sílu Seveřanů, kteří mají ve svém středu řadu technicky skvěle vybavených hráčů v čele s nejlepším střelcem turnaje Samuelem Fagemem. "Myslím si, že když budeme hrát kontaktní hokej, do těla, můžeme je rozhodit. Mohou pak dělat chyby v obranném pásmu. Nesmíme je ale nechat si hrát s pukem," řekl Čajka.

Poukázal na gól Nilse Höglandera, který v duelu s Finskem předvedl parádičku po vzoru Fina Mikaela Granlunda z MS 2011 v Bratislavě. Nabral puk za brankou na čepel hole a hodil ho za záda gólmana Justuse Annunena. "Na takové věci si musíme dávat pozor," podotkl.

Zatím největším problém českého týmu na turnaji je nedisciplinovanost a vysoký počet vyloučení. "Hlavně v útočných pásmech jsou to hlouposti. Já nejsem z těch nejtrestanějších hráčů, takže nechci říkat, že mají kluci více bruslit. Ale musíme si na to dávat pozor. Rozhodčí tady pískají všechno. Musíme si na to dát bacha a víme to. Už jsme odehráli čtyři zápasy a je na čase se toho vyvarovat," řekl Čajka.

Až v den čtvrtfinále se rozhodne, kdo se postaví do české branky. Plánovaná jednička Lukáš Dostál byl v minulých dnech nemocný, dvojka Lukáš Pařík pro zranění nedochytal poslední duel proti Kanadě a do hry musel jít i osmnáctiletý Nick Malík.

"Myslím si, že to není problém. Všichni jsou vysoce kvalitní a myslím si, že to potvrdili. Uvidíme, koho trenéři zítra postaví, jak na tom budou kluci po zdravotní stránce. Je ale jedno, kdo tam bude. Stojíme za nimi a věříme jim," řekl Čajka, který je ve Švýcarsku hráčem Ženevy.