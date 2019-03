Červenka nepojede na šampionát. Má zdravotní problémy

Hokejový útočník Roman Červenka se nezapojí do přípravy reprezentace na blížící se mistrovství světa na Slovensku. Šampion z roku 2010 se omluvil ze zdravotních důvodů. Třiatřicetiletý hráč to řekl v rozhovoru pro deník Sport.

"Mrzí mě to, nároďák pro mě vždycky znamenal nejvíc. Ale teď to nejde. Potřebuju všechno doléčit," uvedl Červenka, který ze zdravotních důvodů odehrál v sezoně za Curych jen 26 zápasů. Nejprve měl problémy s plicní embolií, poté s kyčlí a se zády.

Odchovanec pražské Slavie i díky tomu v sezoně ani jednou neoblékl reprezentační dres, v předešlých letech byl přitom pevnou součástí národního týmu. Červenka startoval na osmi světových šampionátech, třikrát se představil na olympijských hrách a startoval i na Světovém poháru v roce 2016.

"Cítím, že se to za poslední roky hrozně nastřádalo. Tentokrát jsem vycítil, že je potřeba se dát pořádně dohromady. Odpočinout si, ale zároveň i potrénovat. Určitě mě mrzí, že se o mistrovství nepoperu, vždycky za reprezentaci hraju rád. Ale teď to opravdu nejde. Možná i kvůli tomu, že jsem v minulých letech měl vždycky po mistrovství kratší léto, mě to tentokrát dohnalo," řekl.

Za národní tým Červenka odehrál 157 zápasů a vstřelil 41 branek. Má tak na kontě nejvíce startů i gólů ze všech aktivních reprezentantů.