Češi padli v přípravě s Bělorusy. Kapitán nabádá k pokoře

Čeští hokejisté do 18 let mají za sebou poslední test před startem šampionátu. Generálka před mistrovstvím světa v Rusku se jim ale vůbec nepodařila. Mladíci prohráli v přípravném utkání s Běloruskem 2:4 a před prvním zápasem, který se odehraje v pátek se Slovenskem v rámci základní skupiny B, dostali pořádnou. Kapitán Libor Zábranský mladší ví, že do duelu s východními sousedy musí vstoupit český tým s pokorou.

Hokejisté do 18 let získali na předsezónním turnaji Memoriálu Ivana Hlinky stříbrné medaile. Po právu se tak do nich dávají naděje, že by v této kategorii mohli vybojovat po čtyřech letech opět cenný kov na mistrovství světa. Před startem světového šampionátu měl český národní tým naplánován přátelský zápas s Běloruskem, jasným outsiderem elitní divize. Místo pohodové výhry a dobrého naladění na úvodní zápas ve skupině však přišel šok v podobě porážky 2:4. "Musíme začít od znova, hrát s pokorou, respektem a naší hru," tušil Libor Zábranský mladší, kapitán týmu a syn současného trenéra Komety Brno.

Na nečekané zakolísání musí ale čeští mladící co nejrychleji zapomenout. Ve čtvrtek totiž v Rusku startuje mistrovství světa hráčů do 18 let. Češi do něj vstoupí o den později v prestižním derby se Slováky. "Díváme se na zápas proti Slovensku, dál ne," prohlásil Zábranský směrem k úvodnímu vystoupení v Čeljabinsku, kde se základní skupina B odehraje. I přes prohru s Běloruskem myslí mladí reprezentanti vysoko, ačkoliv favorité jsou jinde. "Kdybychom nejeli na MS s tím, že chceme uspět, tak tam nemusíme jet," prohlásil Zábranský.

Stejně jako v létě v Břeclavi, tak i nyní bude Zábranský nosit kapitánské céčko. "Je to vhodný typ na a velmi kvalitní hráč na tuto funkci. Vyspělý, který to umí s kabinou a je respektovaný ostatními hráči," vysvětlil trenér týmu David Bruk svou jasnou volbu ohledně lídra týmu. Zábranský má zkušenosti z Kanady, kde působí v juniorské soutěži. "Hokej tam je tvrdý. Nikdo se s nikým nepárá. V Evropě jsem měl na všechno dost časů. V zámoří mě chce pomalu každý zavraždit," řekl s nadsázkou Zábranský, jemuž dával rady i jeho otec. "Táta mě na to připravoval. Když on hrál v zámoří, tak se s ním taky nemazali," dodal vzápětí.

Nejen na Zábranského, ale i na Jakuba Lauka bude spoléhat český národní tým do 18 let. Talentovaný odchovanec chomutovského hokeje se dostal o Vánocích i na světový šampionát o kategorii výše, kde s dvacítkami došel po dlouhých třinácti letech do semifinále. "Trošku cítím, že na mě bude tým spoléhat, ale jsme všichni na stejné úrovni. Je jedno, jestli někdo hraje první nebo čtvrtou lajnu. Důležitý je týmový úspěch," uvědomoval si Lauko na tiskové konferenci před odletem do Ruska.

Podle Lauka by mělo týmu prospět, že někteří hokejisté nastupovali pravidelně již mezi muži. "Je dobrý, že si několik hráčů zkusilo dospělý hokej. Měli bychom být zkušenější. Věřím, že to bude tak vypadat i na ledě," konstatoval Lauko.