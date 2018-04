Čtvrtých míst už mám dost! Chci medaili, burcuje Jordán

Zkoušel to i v NHL, tam se ale natrvalo neprosadil a přesunul se do KHL. O to více času ovšem má na reprezentaci. V posledních letech se účastnil v českém dresu několika velkých akcí, ani jednou si však nemohl vychutnat medailový úspěch. Není tak divu, že po doléčení zraněného kolene se ihned přihlásil Jandačovi do přípravy před mistrovstvím světa.

"Pro mě je čest reprezentovat a těch příležitostí nemusí být také už tolik. Pokud trenéři chtějí a jsem zdravotně v pořádku, vždy moc rád přijedu," řekl Jordán novinářům.

Sedmadvacetiletý obránce skončil s národním týmem už třikrát čtvrtý. Těsně pod stupni vítězů byl na mistrovstvích světa v Bělorusku a Praze a naposledy i na olympiádě v jihokorejském Pchjongčchangu. "Samozřejmě už také vyhlížím nějaký ten úspěch, protože já osobně mám těch čtvrtých míst už docela dost," připomněl Jordán.

V olympijském turnaji se reprezentaci poměrně dařilo, ve skupině dokonce Kanadu, pozdějšího soupeře v zápase o bronz, porazila. Klíčový duel ovšem Češi nezvládli a vrátili se tak bez medaile. "To mě asi nikdy neopustí. Byla to velká akce, na kterou kdo ví, jestli se ještě někdy dostanu. A medaile byla relativně blízko, ale bohužel jsme to nezvládli. A s hráčem tohle už bude asi do konce života," uvedl Jordán.

Jordán měl v posledních týdnech zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl za Chabarovsk naplno bojovat. V KHL nastoupil naposledy před více než měsícem, účast v přípravě na MS tak s chutí přivítal. "Těším se, až do toho zase naskočím. A jsem rád, že jsem tady. I proto, že jsem sezonu dohrával se zraněním, ale dal jsem se dohromady a jsem stoprocentně fit. Chuť jsem rozhodně měl, šlo jen o to, abych se doléčil, ale věděl jsem, že bych to měl stihnout," řekl Jordán.

Nejvíce se Jordán v letošní sezóně radoval paradoxně mimo led. Amur se do play-off dostal po letech díky zaváhání jiného celku v posledním zápase základní části. "Klub se nedostal asi osm let do play-off, takže bylo parádní, že tentokrát to vyšlo. Potřebovali jsme ale, aby to nezvládl v posledním utkání Novosibirsk, takže jsme to všichni společně sledovali na hotelu. Byly to hrozné nervy, řvali jsme tam u toho a po zápase přišla samozřejmě obrovská radost," přiblížil Jordán.