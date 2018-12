Góly jsou pěkné, ale k ničemu, smutnil střelec Kubalík

Šest gólů a celkem sedm bodů už stihl za pět odehraných utkání v sezoně posbírat na reprezentační scéně útočník hokejové reprezentace Dominik Kubalík. Poslední dva do sítě Rusů mu ale s ohledem na výprask 2:7, který byl jednou z nejvyšších porážek v historii samostatné české reprezentace proti sborné, příliš radosti neudělaly.

"Ve čtvrtek to bylo po tom vítězném nájezdu s Finy přece jen o dost veselejší. V sobotu to bylo vlastně úplně k ničemu. Jsem samozřejmě rád, je to snad taková malinkatá pozitivní věc, kterou si ze zápasu odnáším, ale jinak to bylo špatné," mrzelo Kubalíka nepovedené vystoupení týmu.

S Finy uspěl dvakrát při samostatných nájezdech, v sobotu proměnil sólový nájezd, a to dokonce v oslabení. Jenže díky tomu pouze snížil na 2:6. "Takhle přímo v zápase o tom člověk moc nepřemýšlí. Napadla mě střela jen někam, kde bude místo. A to místo tam bylo, takže jsem rád, že jsem to tam i trefil, ale 7:1 nebo 7:2, to už je jedno," řekl.

První minuty přitom podle něj nevypadaly špatně. "Myslím, že první tři střídaní byla docela slušná, ale hned potom jsme šli do oslabení a dá se říct, že ve čtyřech jsme strávili půlku zápasu. Ani nevím, kolik přesně těch oslabení bylo. Poučením musí být, že nelze dostat Rusy takhle hrozně na koně tím, že budou mít tolik přesilovek," zdůraznil Kubalík.

"Byla tam hrozně hloupá vyloučení, která jsme si nepohlídali. Ať to bylo, že jsme hráli v šesti, nebo takové ty fauly hokejkou. Oni na to čekali, přesilovky jsou jejich doména. To je něco, v čem se oni vyžívají. Myslím, že to byl náš největší problém. Všichni přitom víme, že když dostaneme Rusáky do přesilovek, že to zahrát umí. Přesně to jsme si říkali, že dělat nebudeme, ale bohužel se to stalo," dodal Kubalík.

Vysvětlení se mu hledalo hodně špatně. "Vážně sám nevím. Kdybych věděl, tak bych samozřejmě řekl, ale nevím. Možná přemíra snahy, možná dost velký respekt k nim. Každopádně to musíme zahodit pryč, úplně zapomenout, že ten zápas vůbec byl, a zítra ten nový den začít se Švédy úplně jinak," prohlásil Kubalík.

Téměř 12 a půl tisíce diváků vytvořilo zápasu skvělou atmosféru. Velká většina si jich průběh ohromně užívala. A o to hůře se Čechům hrálo. "Není to nic příjemného. To všichni dobře víme. O to více tady v Rusku, když přijde hodně lidí a ti jsou pak takhle ve varu. My v O2 areně s lidmi v zádech také asi hrajeme jinak. Bolí však jakákoliv prohra, nejen proto, že to bylo 2:7. Musíme se toho vyvarovat a nesmíme hrát s přehnaným respektem," řekl Kubalík.