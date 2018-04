Jandač povolal finalisty extraligy, zájem jet mají i Zacha a Gudas

Útočník Martin Nečas s obráncem Jakubem Krejčíkem z Brna a bek David Musil z Třince doplnili nominaci hokejistů na Švédské hry a přípravu na květnové mistrovství světa v Dánsku. Krejčík s Davidem Musilem se připojí k týmu před středečním odletem do švédské metropole, Nečas má antibiotika a nad jeho startem v Södertälje a Stockholmu visí otazník. Český tým se sešel dnes v pražské Tipsport areně.

Stavitelé národního mužstva loví i další posily z NHL. Zájem startovat na MS mají útočník Pavel Zacha z New Jersey a obránce Radko Gudas z Philadelphie, jeho spoluhráč Jakub Voráček své rozhodnutí generálnímu manažerovi reprezentace Jiřímu Fischerovi teprve sdělí.

"S Kubou Voráčkem už jsem mluvil a dneska, až se budou probouzet, tak se ještě spojíme. Budu vědět přesně, jak to vidí on. Myslím si, že rozhodnutí bude na Kubovi," řekl Fischer na adresu nejproduktivnějšího Čecha v této sezoně NHL.

U Gudase i Zachy rozhodnou výstupní prohlídky v klubech. "S Radkem Gudasem jsme mluvil, má obrovský zájem reprezentovat, pomoct nároďáku. Doufáme, že výstupní prohlídka bude jen formalita a Philadelphia ho pustí," uvedl Fischer.

O Zachovi mluvil i s generálním manažerem New Jersey Rayem Sherem. "Dneska mají s Pavlem finální rozhovor na ukončení sezony a také výstupní prohlídky. Uvidíme, jak se situace bude vyvíjet tam," řekl Fischer. Gólmany Philadelphie Michala Neuvirtha a Petra Mrázka neoslovil.

V kádru, z kterého po Carlson Hockey Games v Pardubicích v neděli vypadli brankář Patrik Bartošák a útočníci Jakub Orsava s Janem Ordošem, je aktuálně 38 hráčů - tři brankáři, 15 obránců a 20 útočníků. Zatím není jisté, kdo z nich nepojede na Švédské hry, kde může na soupisku 30 hráčů.

"Je možné, že někoho vezmeme jen do tréninku. Uvidíme, jak na tom budou marodi," uvedl kouč Josef Jandač. V péči fyzioterapeuta Pavla Koláře zůstane obránce Ondřej Vitásek, který má problémy s kyčlí a dnes chyběl na srazu. Se zraněním se potýkali také beci Vojtěch Mozík a Adam Polášek i útočník David Kaše či Michal Řepík. Forvard Dmitrij Jaškin má teplotu.

Před konečnou nominací zřejmě Jandač neuvidí v akci Nečase. "Má antibiotika. Měl třídenní, ale nasadili mu nové na týden. Když bude nemocný, tak ho vzít nemůžeme. Chtěli jsme ho vidět, aby dostal nějaké zápasy za dospělý tým jako ostatní kluci. Kdykoliv dostal pozvánku, tak má bohužel tu smůlu, že se něco stane," uvedl Jandač.

Nově se hlásil na srazu útočník Radek Faksa z Dallasu, který ještě vynechal turnaj v Pardubicích. "Měl požadavek, že je fyzicky i psychicky hodně unavený. Chtěl si dát volno, vyčistit si hlavu. Měl výbornou sezonu. Měl by patřit k našim tahounům, je to velký silný hráč. Kromě toho, že umí výborně bránit, tak letos měl i bodový příspěvek," prohlásil Jandač.

Devatenáctiletý Nečas měl v reprezentaci debutovat. Na přelomu roku startoval na mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu. Z juniorského týmu, který postoupil do semifinále, je v národním mužstvu pět hráčů. Dalšími jsou bek Jakub Galvas a útočníci Filip Chytil, Martin Kaut a Filip Zadina.

Rozhodnutí o konci reprezentační kariéry už avizoval obránce Třince Lukáš Krajíček. "Jsem rád, že mi na rovinu řekl, že se chce do budoucna soustředit na klubovou činnost a hlavně na rodinu. To oceňuju, je ale škoda, že se nebude účastnit na mistrovství světa," uvedl Fischer.

Nejproduktivnější hráč play off extraligy David Cienciala z Třince pozvánku nedostal. "Měl výborné play off, je to hráč, který se výrazně prosazoval v přesilovkách. My na tyto pozice už máme jiné hráče," řekl Jandač.

O zařazení nejlepšího střelce play off Hynka Zohorny z Komety ještě uvažuje. "Čekáme na vyjádření Voráčka a uvidíme, jak se bude vyvíjet situace u Krejčího, Pastrňáka i zdravotní stav Řepíka," uved kouč.

V jediné nedohrané sérii prvního kola play off NHL, která se rozhodne v noci na čtvrtek, sezona skončí buď pro Davida Krejčího s Davidem Pastrňákem z Bostonu či beka Romana Poláka s centrem Tomášem Plekancem z Toronta. "Klukům všem přeju, aby šli dál, to jsou teď jejich myšlenky. Nechci hráče nijak rozptyloval, když hrají zápas o všechno," řekl Jandač.