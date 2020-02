Konečně to vyšlo, reprezentace je vždycky čest, řekl Hyka

Poprvé od mistrovství světa v Dánsku v roce 2018 oblékne dres české hokejové reprezentace útočník Tomáš Hyka, který se po předsezonním přesunu ze zámoří zpět do Evropy dočkal až na třetí pokus. Kvůli zraněním přišel o listopadový turnaj Karjala i prosincový Channel One Cup, teď už se ale opora Čeljabinsku v KHL těší na Švédské hry ve Stockholmu.

"Dvakrát mi to nevyšlo. V prvním případě jsem měl otřes mozku a ve druhém natržený přitahovač, což bylo hodně bolestivé a nepříjemné. Ale říkal jsem si, že potřetí to snad vyjde, a jsem za to strašně rád. Reprezentace se neodmítá a je to vždycky čest mít ten dres na sobě," řekl Hyka novinářům.

Do KHL se vydal po dvouletém boji o NHL ve Vegas, za které sehrál 27 zápasů a připsal si sedm bodů za dvě branky a pět asistencí. Převážně působil na farmě v celku Chicago Wolves v AHL. "Jsem nadmíru spokojený. Je to rozdíl oproti NHL, ale zase ne takový. Jsem rád, že jsem to zkusil," pochvaloval si přesun.

V Traktoru vytvořil nejúdernější týmovou dvojici s krajanem Lukášem Sedlákem, který do Čeljabinsku zamířil také loni v létě z Columbusu. "Znali jsme se už z mládežnických reprezentací. Hrajeme spolu celou sezonu, takže se doplňujeme jak na ledě, tak mimo něj. Máme skvělou partu i dalšími krajánky," řekl Hyka.

V sezoně si šestadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi připsal ve 42 zápasech 30 bodů za 15 branek a stejný počet asistencí. "Já jsem nadmíru spokojený. Hrajeme skoro dvacet minut za zápas. S Lukášem chodíme na přesilovku i na oslabení," popsal Hyka.

Dojem mu kazí postavení Traktoru, který se snaží z posledního dvanáctého místa ve Východní konferenci ještě smazat propastnou ztrátu na postup do play-off. "Není to samozřejmě nic příjemného, protože tým není špatný. Prostě jsme nechytili začátek. My se ale snažíme hrát, máme nového trenéra, snažíme se hrát zápas od zápasu a vyhrávat," prohlásil Hyka.

"Máme sedm zápasů do konce a deset bodů na play-off, ale furt bojujeme a ještě se může stát nějaký velký zázrak. Chceme sezonu skončit dobře i kvůli lidem a klubu. Nechceme se na to vykašlat, šance tam pořád je. Uvidíme na konci sezony," uvedl.

Sezona v Čeljabinsku mu může skončit po základní části už 27. února, ale účastník světového šampionátu v roce 2017 v Paříži by si ji rád prodloužil v reprezentaci. "Je vždycky čest reprezentovat a hlavně na mistrovství světa. Loni udělali kluci super úspěch a byli kousek od medaile. Letos budeme ještě víc hladovější. Kdyby se to povedlo, tak by to bylo super," uvedl.

O účast na MS ve Švýcarsku se chce poprat. "Samozřejmě by to nebylo jednoduché skončit v únoru a mistrovství začne v květnu. Ale nedá se nic dělat. Nestalo se mi to nikdy. Buď jsem byl v play off byl, nebo skončila sezona koncem března, ale já ještě věřím, že se to nestane," dodal Hyka.