Kousal končí v Davosu: Ve Švýcarsku bych chtěl zůstat, hlásí

Po dvou letech se útočník české hokejové reprezentace Robert Kousal s největší pravděpodobností rozloučí s Davosem, ale nové angažmá by si rád našel znovu ve Švýcarsku. Sedmadvacetiletý odchovanec Pardubic se ve středu zapojil do boje o účast na květnovém mistrovstvím světa v Dánsku. V případě nominace by si nedělal hlavu z toho, kdyby cestoval do Kodaně bez kontraktu na další ročník.

Kousal přišel do Davosu před sezonou 2016/17 po více než dvouletém působení v KHL v Podolsku a Novokuzněcku. "Budu si hledat na 99 procent nové angažmá. Nesoustředím se jen na Švýcarsko, ale rád bych zůstal, protože ta liga mě baví. Byl jsem s někým v kontaktu, ale ještě bych to nechtěl rozebírat," řekl Kousal novinářům.

Život i ligu v zemi i helvétského kříže si velice oblíbil. "Pro mě osobně je to tam lákavější než KHL. Ale je to samozřejmě těžké, jsou tam jen čtyři cizinci na tým a je těžké se nějakého dostat. Vyhovuje mi, že je tam míň cestování, každý den jste doma. Liga ve Švýcarsku mi přijde taková otevřenější, je to větší zábava," uvedl Kousal, který v NLA stihl za dva roky 99 utkání a připsal si 64 bodů za 23 branek a 41 asistencí.

V barvách jednatřicetinásobného švýcarského mistra a pořadatele prestižního Spenglerova poháru si loni zahrál semifinále, letos Davos vypadl už ve čtvrtfinále po porážce s Bielem 2:4 na zápasy. "Chtěli jsme víc, ale šli jsme z šestého místa proti třetímu Bielu. V podstatě jsme byli outsideři té série a musím uznat, že soupeř byl o malinko lepší, i když byl hratelný," uvedl Kousal.

Účastník mistrovství světa v Moskvě v roce 2016 je rád, že si může prodloužit sezonu v reprezentaci, kterou čeká ještě dlouhá příprava před turnajem v Dánsku. "Týden jsem odpočíval a myslím, že je dobře, že jsem se zapojil a zase jsem se do toho dostal," podotkl.

Pokud by se mu podařilo se na velkou mezinárodní akci podruhé v kariéře dostat, nijak by neřešil, jestli už má klub na další sezonu. "Naopak. Kdybych jel na mistrovství světa, tak by se zlepšila šance na kvalitní angažmá," řekl.

V Davosu se Kousal setkal s problémy s uvolňováním do národního týmu, za kterými stál kouč a generální manažer Arno del Curto. "To proběhlo asi dvakrát, že jsem vzdal. Loni říkal, že mám špatnou fyzičku. Trošku jsem to taky cítil, ale bylo to jednou z jeho iniciativy. Špatně se mi o tom ale mluví. Potřeboval jsem potrénovat, ale na nároďák jsem chtěl jet," uvedl Kousal.

Vztah s jednašedesátiletou ikonou Davosu, která působí na lavičce už 22. sezonu za sebou, má podle svých slov dobrý. "Jen se mu zdálo, že mi něco chybí. Chtěl, abych trénovat, tak jsem potrénoval. Mimo led je to fajn člověk, kamarádský. Na ledě je hodně impulzivní," doplnil Kousal, kterého příští týden v Příbrami čeká v duelech se Švýcarskem souboj hned se šesti dosavadními spoluhráči z Davosu.