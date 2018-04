"Krakonoš" Zohorna: Repre pozvánka? Překvapení, nevěřil jsem

Ještě nedávno se proháněl po ledě v dresu Komety a zatápěl třineckým obráncům ve finále extraligy. S brněnským celkem nakonec vyhrál mistrovský titul a těšil se na velkolepé oslavy. Ty ale útočník Hynek Zohorna nestihne v plné parádě, skvělé výkony v play-off ho totiž katapultovaly do reprezentace. Proto se teď se hlásí u národního týmu, kde se bude prát o místo pro květnový šampionát v Kodani. "Moc jsem tomu nevěřil, byl jsem hodně překvapený," přiznal sedmadvacetiletý forvard.

"Neměl jsem čas se oholit. Jakub Krejčík mi vzal holicí strojek, takže si ho hned půjčím," smál se zarostlý útočník po příjezdu na reprezentační sraz. Po extraligovém triumfu s Kometou stihl spoustu věcí, shodit plnovous ale ne. S nominací navíc ani nepočítal, a tak se trenéru Jandačovi hlásil ve stylu ala Krakonoš.

"Překvapilo mě to, mám samozřejmě radost. "Moc jsem tomu nevěřil, protože Kubovi Krejčíkovi a Martinu Nečasovi volali v pondělí a mně až v úterý ve čtyři hodiny," řekl pro hokej.cz.

Místo toho, aby se zúčastnil dalšího kola mistrovských oslav, vyrazil na letiště, aby pomohl národnímu týmu na Švédských hokejových hrách a zabojoval o nominaci na květnové mistrovství světa v Dánsku. To, že přijde o zbytek radovánek, mu vzhledem k okolnostem ale vůbec nevadilo.

"Oslavy titulu jsem zažil loni, vím, že to bude znovu moc pěkné. Ale teď jsem v nároďáku, nevadí mi, že budu chybět. V Brně je setkání s primátorem, pak akce v sobotu na Zelňáku. To vynechám," vyjmenoval, co bude muset oželet.

Zároveň popsal dění po zisku dalšího titulu. "Slavil jsem dva dny, bylo to fajn. Ale v úterý jsem už trošku přepnul. První den byl náročný, ten druhý už pak člověk cítí trošku únavu. Některé věci jsem vynechal, musím říci, že jsem si i stihl odpočinout. Byli jsme s Martinem Dočekalem u vody na rybách. Užili jsme si to."

Teď už však přepíná hlavu na reprezentaci, kde by měl debutovat. "Budu se soustředit na zápas, který odehraju. Odmakám to stejně jako v Brně. Viděl jsem dva zápasy kluků v Pardubicích, i když ne celé. Byla to těžká utkání, pořádný fofr. Musím říci, že se moc těším," vyprávěl. "Chci ukázat to, co jsem hrál v Kometě. Tedy bruslivý hokej. Myslím, že se to ode mě i očekává," uvažoval nad tím, jaké by mohly být jeho úkoly na ledě.

Produktivní útočník tak lituje pouze toho, že se v reprezentačním dresu nepotká se starším bratrem Tomášem. Toho vyřadily ze hry zdravotní problémy. "Je to škoda. Bavili jsme se spolu, bylo by příjemnější, kdybychom tu mohli být oba," smutnil Zohorna.

Jinak se už těší na utkání, která bude moci odehrát. I když se mu budou podle jeho slov asi trochu klepat kolena. "Až přijde první zápas za nároďák, asi budu nervózní. Myslím, že podobné to má každý, tohle k tomu patří," uzavřel.