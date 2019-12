Nespokojený Lauko po generálce: Jsem rád, že jsem přežil

Útočník Jakub Lauko posílil juniorskou hokejovou reprezentaci před pár dny a ve svém prvním startu vstřelil vítězný gól. Díky jeho trefě v čase 59:14 uspěla česká reprezentace v generálce na mistrovství světa do 20 let nad Slovenskem v poměru 4:2.

"Jsem rád, že jsem zápas přežil. V první třetině jsem byl zavařený jak okurky, fakt jsem nemohl," řekl Lauko v rozhovoru s novináři. Se svým výkonem spokojený nebyl. "Nevím, jestli jsem si ten gól zasloužil. Nehrál jsem dobře. Bylo těžké hrát zápas po dvou týdnech, k tomu velké kluziště. Ale postupně jsem se cítil líp a líp," pokračoval.

Uznal také, že tým musí zlepšit vstupy do zápasů. "V první třetině na nás nastoupili a moc jsme nevěděli, co s tím dělat. Až v průběhu zápasu Slováci trochu ztráceli a otěže jsme přebrali my. Myslím, že ke konci už jsme trošku dominovali. Podle mě jsme zaslouženě vyhráli," dodal Lauko. V kabině se pobavili i na účet brankáře Lukáše Dostála, který pustil gól z půlky hřiště. "Stane se to, zase nás zachránil v hodně chvílích a ukázal, že se na něj můžeme spolehnout," dodal.

Lauko absolvoval s týmem první trénink před třemi dny. Jeho příjezd se opozdil, protože napoprvé neprošel v Bostonu lékařskou prohlídkou. Na mistrovství světa juniorů, které bude hrát potřetí v kariéře, by měl patřit k lídrům týmu.

"Cítím, že zvenku to očekávání bude, ale jak říkám, jsme jedna parta a nebereme ohled, jestli jsem přijel já nebo kluci z Česka. Že bychom měli být na jiné úrovni, to ne. Jeden za všechny, všichni za jednoho," prohlásil.

Všichni hráči se na Štědrý den rozjedou do svých domovů. "Ráno ještě máme trénink a pojedu vlakem domů. Já, Petr Čajka nebo Ota Šik to máme přes celou republiku. Přijedeme a už můžeme rovnou jíst," uzavřel s úsměvem.