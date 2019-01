Rok je za námi, začneme klást důraz na výsledky, řekl Říha

Kouč hokejové reprezentace Miloš Říha starší bude na Švédských hrách klást výrazně větší váhu na výsledky, než tomu bylo při předchozích dvou akcích Euro Hockey Tour v sezoně. S pozvolna se blížícím světovým šampionátem na Slovensku chce dosáhnout toho, aby za ně hráči cítili zodpovědnost. Tým pod jeho vedením dosud v seriálu uspěl dvakrát ze šesti vystoupení.

"Shodli jsme se, že chceme zlepšit i výsledky. Myslím, že hra - kromě jednoho zápasu, který jsme si prohráli v oslabeních - nebyla špatná. Pro nás je to pořád zkouška a příprava, ale hodně nám to napovídá. A my bychom už chtěli jít i do výsledků. Jak jsme o nich moc nemluvili, tak tentokrát je to jiné," řekl Říha na tiskové konferenci.

"Nechci vykřikovat, že každého porazíme, ale těmi výsledky se budeme určitě zabývat. Už se to blíží, rok se nám překlenul a na hráče bychom už chtěli dát i zodpovědnost toho výsledku," vysvětlil Říha.

Základní části evropských lig spějí do finiše a řada manažerů nezářila ochotou hráče uvolnit. I proto několik klíčových hráčů schází. "Manažery chápu, jde o hráče, kteří jsou klíčovými pro své týmy a ty týmy bojují o play-off. Nějakým způsobem jsme se domluvili už jen proto, že nám kývli kluci z extraligy, které jsme chtěli zkusit už minule. Nechali jsme jim prostor, aby pomohli svým klubům," připustil Říha.

Jedním z takových je útočník Dominik Kubalík. Skvělého střelce by přitom Říha rád vyzkoušel v jednom útoku po boku centra Jana Kováře a jeho plzeňského parťáka Milana Gulaše, který je z Říhova pohledu nejlepším hráčem současné české extraligy.

"Chtěli jsme vytvořit tento elitní útok, ale nechceme hráčům dělat problémy, protože ty kluby se k tomu pak staví docela zle. Minule jsme třeba chtěli Kubu Nakládala a oni ho pak v Jaroslavli nenechali dva zápasy hrát jen proto, že chtěl jet na sraz národního mužstva. To mi přijde zvláštní, myslím, že vstřícnost klubů k reprezentaci by měla být lepší," posteskl si Říha.

Kdo Kubalíka ve formaci nahradí, zatím není zřejmé. "Nebudeme tam nijak zkoušet, ale zatím ještě nejsme rozhodnutí. Máme asi tři varianty a teprve se rozhodneme." Podobné je to i s Markem Kvapilem, vedle něhož jsou v nominaci další liberecká ofenzivní esa Michal Birner a Radan Lenc. "Nechci zatím předbíhat. Předně uvidíme, zda dorazí všichni na sraz, pak můžeme spekulovat, kdo s kým bude hrát," zdůraznil Říha.

Přiznal, že právě v případě Kvapila je plný očekávání, jak se mu návrat do reprezentace po více než dvou letech povede. "Čekám, že nám vytvoří tu druhou pětku a pomůže v přesilovce, ale i svou zkušeností a klidem. Chce přijet a reprezentovat, je jedním z klíčových hráčů Liberce, uvidíme, jak se bude prosazovat na mezinárodní scéně. Chceme ho využít s jeho střeleckou potencí i jako střelce i do přesilovek," uvedl Říha.

Pozvolna už nabírá obrysy kostra týmu pro MS. "Určitě už mám nějakou představu. Ze zahraničních klubů z Ruska, Švýcarska, Švédska a Finska bychom chtěli sestavit dvě silné pětky. Ze zámoří počítáme alespoň s jednou. Pak bychom to chtěli doplnit dvěma pětkami mladých hráčů, kteří budou takovým tím impulzem. Zatím ale nevíme, odkud budou, třeba kluci v AHL vystrkují růžky, ale každý má šanci. Rozhodovat se bude později, hodně pozitivní ale je, že kluci chtějí reprezentovat," pochvaloval si Říha.

S úlevami pro zkušené hráče v týdnech před šampionátem příliš nekalkuluje. "V týmu měl být ještě jeden hráč z extraligy - nebudu ho jmenovat - který mi už nyní řekl, že pokud bude mít alespoň malou naději na účast na mistrovství, chce absolvovat od skončení klubové sezony úplně celou přípravu před šampionátem. A tak to má být. Právě to chceme vidět, aby v tom nebylo jen srdíčko, ale i krev. A právě ta krev mi třeba u dvacítky na mistrovství světa trochu chyběla," připomněl Říha.