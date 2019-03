Sekáč po sezoně regeneruje s dcerou a těší se do reprezentace

Loni slavil útočník Jiří Sekáč s Kazaní zisk Gagarinova poháru v Kontinentální lize, letos prožil s Ak Bars zklamání a rychlé vyřazení v prvním kole play-off s Omskem 0:4 na zápasy. Šestadvacetiletý kladenský odchovanec zapomínal na zklamání doma po boku přítelkyně a čtyřměsíční dcery Sofie a psychicky i fyzicky odpočatý se začal těšit na boj o květnové mistrovství světa v Bratislavě a Košicích.

"Pro mě byla sezona dlouhá. Jezdil jsem na každý sraz a z jednoho zápasu do každého dalšího. Takže teď jsem hokej na měsíc úplně vypustil, protože jsem to potřeboval. Odpočinul jsem si a mám čistou hlavu. Už se zase těším na tréninky a na každodenní rutinu," řekl novinářům Sekáč na srazu reprezentace v pražském Edenu.

V nabité sezoně nestihl osobní účast v Česku u porodu dcery a dlouhý čas pobýval v Rusku bez rodiny. Teď si to se svým prvním potomkem vynahradil. "To bylo nejvíc. Měl jsme spoustu času jen pro ni a taky jsem to tak strávil. Dá se říct, že jsem se od ní nehnul. Užil jsem si to. Vím, že mám teď minimálně čtyři měsíce s nějakými přestávkami, kdy ji budu vídat skoro každý den," vychutnával si plnohodnotnou roli otce.

Podle Sekáče se letos Kazaň na rozdíl od loňska nepotkala v play-off s formou. "Všichni jsme pochopili, že i kdyby se nám podařilo přejít přes první kolo, tak na víc by to asi nebylo. Hráli jsme prostě šíleně a nezasloužili jsme si vyhrát ani zápas. Takže nebylo ani moc co rozdýchávat, prostě nám to nesedlo, nehráli jsme dobře, proto jsme byli brzy doma," uvedl.

Přiznal, že takový konec sezony v klubu se nikomu nelíbil. "Ale to je prostě hokej. Loni jsme to vyhráli a letos jsme vypadli jako první. Nemyslím si, že to bylo jen o hráčích. Všechno se to blbě sešlo. Jak rok předtím všechno vycházelo, tak letos to bylo naopak," podotkl Sekáč.

"Naše první lajna, která má dávat góly, tak je nedávala. Ostatní lajny, které nám pomáhaly, ať už bránily nebo sem tam daly gól, tak to neplnily taky. Gólmani taky nezahráli jako loni. Takhle to dopadlo," připojil Sekáč, který byl v základní části s 47 body za 23 branek a 24 asistencí z 60 zápasů nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži.

Ve čtyřech duelech play-off si připsal jediný bod za gól a nasbíral devět záporných bodů v bilanci plus/minus. "Bral jsem tu vinu hodně na sebe. Měl jsem hrát jinak. Já jsem se z toho snažil nějak dostat, nešlo to, cestu ven jsem z toho nenašel a utopil jsem se v tom. Vyčítal jsem to sám sobě, ale bylo to 0:4 a asi to nebylo jen mou vinou," prohlásil Sekáč.

V reprezentaci účastník světového šampionátu v roce 2014 v Minsku i loňských olympijských her v Pchjongčchangu v sezoně sehrál osm utkání a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. Rád by nechyběl u letošního vrcholu sezony, který bude mít velký náboj. "Myslím, že každé mistrovství je zajímavé, ale to české a slovenské je asi pro všechny kluky ještě zajímavější," uvedl Sekáč.

V Kazani, kde působil po návratu z NHL od roku 2016, mu skončila smlouva a na řešení budoucího angažmá nespěchá. "Vím, že nějaké nabídky určitě přijdou. Chci teď, aby se mi po play-off vrátila chuť k hokeji. Neřeším vůbec, co bude příští rok. Mám na to čas, až něco přijde, tak to přijde," dodal Sekáč.