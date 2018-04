Sklenička se poprvé trefil v reprezentaci. Gól byl jen útěchou

Původní zpráva Domácí šampionát se jim vůbec nepovedl. Ruská reprezentace do osmnácti let měla na mistrovství světa útočit na medaili, namísto toho se ale s turnajem loučila... více

Šok v Rusku! Mladí hokejisté zaskočili Kanadu, nyní vyzvou USA

Čeští hokejisté do 18 let se postarali ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 18 let o obrovské překvapení, když po výhře 2:1 vyřadili favorizovanou Kanadu.... více