Spojené státy byly dvě třetiny jasně lepší, uznal kapitán Nečas

Smutné loučení s mládežnickou reprezentací zažila většina kádru české hokejové dvacítky na mistrovství světa v kanadské Victorii. Svěřenci trenéra Václava Varadi nestačili ve čtvrtfinále na Spojené státy americké a prohráli 1:3. Poslední utkání v juniorce národního týmu to bylo i pro kapitána a trojnásobného účastníka dvacítek Martina Nečase.

"Celý turnaj nás trápilo, že jsme nedávali branky. To se potvrdilo i ve čtvrtfinále. Soupeř byl jednoznačně lepší, nějaké šance jsme ve třetí třetině měli, ale to je málo. Asi jediný světlý článek celého turnaje byly výkony Lukáše Dostála," pochválil Nečas gólmana, který spolu s útočníky Janem Jeníkem, Jakubem Laukem, Matějem Pekařem a Karlem Pláškem může hrát i na příštím šampionátu v Ostravě a Třinci.

Ve čtvrtfinále byli Američané favority a český tým se nedokázal postarat o další překvapení jako předtím například Švýcaři proti Švédům nebo Finové proti domácím Kanaďanům. "Neměli jsme dobré založení útoku, rozehrávali jsme pod tlakem a často jsme nedokázali ani dostat puk z obranného pásma. Když už se nějaká šance vyskytla, nebyli jsme schopni ji proměnit. Tak, jak se nám to stávalo celý turnaj," uvedl Nečas.

Přesto český tým po snížení Martina Kauta v 52. minutě v přesilové hře právě po Nečasově přihrávce za stavu 1:2 stále ještě živil naději na zopakování semifinálové účasti. "Dali jsme kontaktní branku a byl ještě čas na vyrovnání. Šance tam byla, ale předchozí dvě třetiny byly jasně ve prospěch soupeře a ve hře jsme byli jenom díky Lukášovi," ocenil znovu Dostálův výkon.

Američané potvrdili pozici nejslušnějšího týmu a povolili českému týmu jednu přesilovku, zatímco soupeř měl tři. "Na rozhodčí se nechceme vymlouvat. Kdybychom měli více přesilovek, tak bychom se možná trefili víckrát, ale to nemá cenu řešit. V pět na pět jsme byli horším týmem a to rozhodlo," řekl Nečas, který už má na kontě i osm zápasů v NHL v dresu Caroliny.

Účastník seniorského mistrovství světa v Dánsku si na turnaji připsal v pěti utkáních čtyři body za gól a tři asistence. Nedařilo se mu tolik jako před rokem, kdy byl s 11 body za tři trefy a osm asistencí ze sedmi utkání druhým nejproduktivnějším hráčem turnaje.

"Představovali jsme si, že se to bude vyvíjet úplně jinak. Neodehráli jsme ve skupině špatné zápasy, ale bodů jsme uhráli málo. Je to zklamání," hodnotil vystoupení týmu. "Na dvacítkách to pro měl byla třetí účast a bohužel ani jednou jsme nezískali medaili. Mrzí mě, že jsme to zakončili takovým způsobem," dodal Nečas.