Spokojený Kovář o Švýcarsku: Každý zápas je jako proti Liberci

Hokejový útočník Jan Kovář si angažmá ve Švýcarsku užívá. S Zugem vede tabulku a v kanadském bodování je na osmém místě. K pohodě na ledě i mimo něj mu pomáhá také druhý syn Sebastián, který se narodil v prosinci.

"Jsem rád, že máme takové dva kluky. Užívám si to s nimi doma. Když člověk přijde na zimák, má čistou hlavu a myslí jenom na hokej. Rodina a hokej jsou pro mě dva oddělené světy, které nemíchám dohromady," řekl novinářům Kovář na reprezentačním srazu před Švédskými hrami ve Stockholmu.

Premiérově byl také u porodu. "U prvního kluka jsem přítomný nebyl, tak jsem si to teď užil. Manželka byla perfektní, zvládla to rychle. Klobouk dolů, co musí ženy vydržet a jak zvládají," uvedl devětadvacetiletý centr.

Představa, že by se starší Teodor a Sebastián vydali v jeho šlépějích, se mu zamlouvá. "Kdyby je to bavilo, tak jo. Vidím to teď na starším klukovi, který hokej miluje. Celý den doma jenom hrajeme. Strašně se mu líbí brankáři, to má po strejdovi (Jakubovi). Asi by se mi to líbilo, ale nebudu na tom lpět. Kdyby ho to nebavilo, určitě bych ho do toho nenutil," prohlásil Kovář.

Do Zugu se vydal po minulém ročníku, který poté, co si nevybojoval místo v NHL, strávil v Plzni. "Měli jsme trošku těžší začátek, ale teď jsme se zvedli a podávali jsme dobré výkony, porazili jsme silná mužstva a vytáhli jsme se na první místo. Je to vyrovnaná liga," konstatoval písecký rodák.

"Co se mi na švýcarské lize líbí, je to, že každý zápas je napjatý, jako kdybyste hráli proti Liberci, což se mi zdá skvělé. Je to tam víc nahoru dolů, víc se bruslí, napadá a na nikoho se nečeká. Je to rychlejší. Člověk se musí přizpůsobit. Baví mě to. Mám vysoký ice time, hraju přesilovky, oslabení a s tím jsem taky spokojený," řekl extraligový mistr a dvojnásobný vítěz KHL.

Klubové ambice jsou jasné. "O titulu se nemluví, ale všichni víme, že ten cíl je takový. Minulý rok byl tým ve finále, takže co jiného může naplnit očekávání, když ne titul," uvedl Kovář.