Talentovaný Jašek prožívá pohádku, Z Frýdku-Místku jde do NHL

Hokejovou pohádku, kterou umocňuje tvrdou dřinou, aby jen tak neskončila, prožívá dvacetiletý útočník Lukáš Jašek. Třinecký rodák strávil ještě většinu sezony 2016/17 v prvoligovém Frýdku-Místku, nyní je ale členem reprezentace na kempu v Přerově a zanedlouho bude usilovat o místo v prvním týmu Vancouveru v NHL.

"Každá reprezentační pozvánka moc potěší. Je to navíc do 'áčka' moje první, takže super. Připravoval jsem se jinak sám ve Frýdku-Místku s kondičním trenérem Pavlem Horylem. A už to bylo dlouhé. Po těch devíti týdnech je to pro mě skvělé zpestření a určitě dobrá věc před tím mým kempem ve Vancouveru. I v tom ohledu, že si mohu ještě s klukama česky pokecat," řekl ČTK Jašek.

Pochvaloval si i možnost být součástí výběru, který mají na starosti z pozice generálního manažera Petr Nedvěd a jako asistent trenéra Robert Reichel. "Od malička jsem je sledoval a patřili mezi mé idoly. Je super, že jsou u reprezentace. Dokonce ještě jak hrál Petr za Benátky, nechal jsem si od něho podepsat puk," smál se Jašek. "On si mě určitě nepamatuje, ale já si to, co uměl během kariéry na ledě, pamatuju moc dobře," dodal.

Kariéra 174. hráče draftu 2015 nabrala v posledních měsících velmi rychlé tempo. "Začalo to tím, že jsem loni odešel do Liberce. To byl klíčový moment. I když se mi tam třeba až tolik nedařilo, tak myslím, že mi to pomohlo i do života. Osamostatnil jsem se. A dosavadní vrchol přišel s tím koncem sezony," podotkl Jašek, který po vyřazení Bílých Tygrů v sedmizápasovém čtvrtfinále play off s Hradcem Králové uzavřel amatérský zkušební kontrakt do konce ročníku s týmem AHL Utica Comets.

Otevřela se před ním velká šance. "Popravdě řečeno jsem nic takového neočekával a vůbec o tom nepřemýšlel, protože jsem čekal, že půjdeme daleko s Libercem. Po té osobní stránce bylo štěstí, že jsme vypadli a mohl jsem odletět do Ameriky. Potvrdilo se, že vše zlé je pro něco dobré," řekl s úsměvem Jašek.

V Comets na farmě Vancouveru vstoupil do AHL jako opravdová kometa. Blýskl se gólem a dvěma asistencemi a byl vyhlášen třetí hvězdou. Celkem si za sedm duelů včetně jednoho startu v play off připsal sedm bodů.

"Sledovali mě po celou dobu a byl to poslední rok, co mě mohli podepsat, takže mě chtěli vidět. A já to dokázal. Hned první zápas po příletu se mi podařil a tím jsem si i více věřil. Trenéři mi dávali větší a větší prostor. Dali mě do elitní formace, hrál jsem přesilovky, to byla bomba... Měl jsem i štěstí, ale to k hokeji patří," konstatoval skromně.

Canucks ukázal dost na to, aby nabídka smlouvy opravdu přišla. "To byl neuvěřitelný pocit, který se ani nedá popsat. Není to tak dlouho, co jsem hrál za Frýdek-Místek. A najednou smlouva v NHL. Všichni kolem za mě byli rádi, jen mi hned říkali, ať dál makám a nepodělám se z toho, že to pořád ještě nic neznamená. Dobře ale vím, že ta cesta je ještě dlouhá a v zámoří není nic zadarmo," ujistil Jašek.

Hned po podpisu tříletého nováčkovského kontraktu před čtyřmi měsíci mluvil s libereckým koučem Filipem Pešánem. "Obrovsky mi gratuloval. Zdůrazňoval, ať jsem pořád pozitivní a v zámoří vidí, že mě třeba jeden nepovedený zápas nerozhodí," prozradil Jašek.

Už nyní vyhlíží návrat za moře na předsezonní kemp, chce zabojovat o NHL. "Budu potřebovat štěstí znovu, protože těch hráčů tam bude milion, ale je třeba tomu jít naproti a udělat maximum. A hlavně se hokejem bavit. V letní přípravě jsem do toho dal vše. Po příletu do Vancouveru nás čeká zahajovací turnaj pro mladé hráče a tam bude třeba se co nejlépe ukázat. Pak hned navazuje hlavní kemp," nastínil Jašek.

"O NHL sní každý kluk. V Canucks skončili Sedinové, budou přestavovat celý tým. Draftovali skvělé mladé hráče a pro mě to bude možná o to obtížnější, ale zároveň to může být i příležitost," přemítal Jašek. I když NHL sleduje už dlouho, oblíbený tým jako mladší nikdy neměl. "Ale teď už rozhodně mám," dodal s úsměvem Jašek.