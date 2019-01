Varaďa před čtvrtfinále: Nesmíme být vylučovaní, jedině tak máme šanci!

(VANCOUVER, od našeho zpravodaje) Původně chtěli zvednout kotvy a vyrazit z Vancouveru do dějiště čtvrtfinále s Američany později. Jenomže pořadatelé nedali jinak, novoroční budíček tedy zvonil českým juniorům velmi brzy. "Měli jsme z toho určité obavy, ale ukázalo se, že to moc velká komplikace nebyla," konstatuje manažer týmu Otakar Černý.

Junioři v úterý ráno místního času nasedli u hotelu Sheraton do autobusu, během cesty do Victorie využili také trajektu, jelikož druhé dějiště šampionátu juniorů leží na blízkém ostrově. "Loď neplula moc dlouho. Kluci si mohli odpočinuli, do Victorie jsme dorazili už na oběd. Původně nám bylo řečeno, že přesun může trvat až čtyři hodiny. Zvládli jsme to ale mnohem rychleji," kvituje Černý.

Na Nový rok dopoledne měli Češi absolvovat úvodní přípravu v hale Save-On-Foods Memorial Centre, kde jsou jinak doma hráči juniorského týmu Victoria Royals. Nicméně reprezentanti navléknou výstroj až v den klíčové bitvy s Američany, před dopoledním rozbruslením. "Plánovaný odpolední trénink jsme zrušili, kluci dostali volno. Bydlíme v hotelu, odkud to máme do arény asi deset minut autobusem," připomíná Černý.

Česká dvacítka už naplno žije bitvou, která proběhne ve čtvrtek 3. ledna od 2:00 SEČ. Členové výpravy skromně přivítali příchod roku 2019, přednost z logických důvodů dostal odpočinek. A spánek. V cestě do medailových kol stojí Američané, jeden z nejvyspělejších výběrů turnaje. "Myslím, že nás čeká hrozně těžký soupeř. Má velkou kvalitu, ukazoval to v průběhu skupiny B, kde porazil všechny týmy kromě Švédska. Ti tehdy vedli 4:0, ale Američané dokázali vyrovnat a dostali zápas do prodloužení," upozorňuje trenér Václav Varada.

Dvacítce se proti týmu USA na šampionátech příliš nedaří. Loni ztratila zápas o bronz divokou porážkou 3:9, obě poslední vzájemné bitvy ve čtvrtfinále také vyzněly pro soupeře: v Helsinkách 2016 i tři roky předtím v Ufě zvítězil zámořský celek shodně 7:0. Ovšem minulost samozřejmě není podstatná. Češi jsou hladoví a odhodlaní výtečného soka vyřadit. "Víme, že to ve čtvrtfinále bude hodně náročné. Na to utkání se všichni velmi těšíme," připomíná Varaďa.

Junioři si po silvestrovském postupu museli počkat na soupeře. Když hokejisté USA v přímém duelu srazili Finy, bylo rozhodnuto. Trenérský štáb okamžitě začal chystat přípravu a strategii. "Američané výborně bruslí, jsou zvyklí na úzké kluziště. Vyhrávají osobní souboje, budou kompaktní jak při výjezdech z obranného pásma, tak v útočné třetině Mají dobrou přesilovou hru, jsou na 40 procentech využití, což je při našem počtu faulů zdvižený prst. Nesmíme se nechat vylučovat, jedině tak máme šanci," doplňuje Varaďa.

Čeští junioři se s Američany utkali v generálce na šampionát, předvánoční utkání v Langley se dvacítce nepovedlo. Padla 2:6, z českých střelců se prosadili Jakub Lauko a Filip Zadina, v brance se vystřídali Jakub Škarek a Jiří Patera. "S tímhle zápasem určitě budeme pracovat, ale čtvrtfinále má úplně jinou váhu než přípravné utkání. Samozřejmě si z toho něco můžeme vzít, ovšem ve Victorii to bude úplně jiný zápas. Na obou stranách půjde o strašně moc. Oni jsou favoritem, oni to musejí zvládnout. My půjdeme s čistou hlavou, nedáme jim nic zadarmo. Věřím, že se kluci poperou o postup," uzavírá Václav Varaďa.