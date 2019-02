Všechno šlape, pochvaluje si Kundrátek své angažmá v Davosu

Jako hráč již třetího klubu v sezoně přijel na reprezentační sraz před Švédskými hrami hokejový obránce Tomáš Kundrátek. Po odchodu z čínského Kunlunu vyměnil Kontinentální ligu za extraligu, ale z Třince se po měsíci opět stěhoval. V Davosu mu k maximální spokojenosti schází jen lepší výsledky a postavení týmu ve švýcarské nejvyšší soutěži.

Kundrátek působí v Davosu takřka měsíc, během něhož odehrál osm utkání s bilancí gólu a tří nahrávek. "Je to tam moc pěkné, takže super. Zázemí skvělé, všechno šlape, pěkné zimáky i prostředí, každý den jsem doma, všechno je blízko. Liga je také kvalitní, takže si to užívám," řekl devětadvacetiletý přerovský rodák.

"Na Rusko a KHL ale nemohu říct nic špatného. Neměl jsem tam problém, i ženě se tam líbilo," podotkl Kundrátek.

Styl hry ve Švýcarsku mu sedí. "Je to nahoru dolů, hraje se rychlý hokej, ale s hodně kombinacemi a musím říct, že mi to vyhovuje. Navíc bývá na zápasech skvělá atmosféra, byla tedy všude, kde jsme dosud byli," přiblížil Kundrátek.

Hracími dny jsou obvykle pátky a soboty. "Máme díky tomu hodně času na trénování a já to určitě na sobě i cítím v té fyzičce. Zlepšuji se každým dnem," pochvaloval si.

Tradiční přední klub ale strádá. V sezoně se mu vůbec nedaří, v tabulce je až předposlední, navíc s obrovskou ztrátou na pozice, z nichž lze ještě postoupit do play off. Davos nasbíral pouhých 33 bodů ze 39 utkání, hůře je na tom jen Rapperswil s 26 body.

"Od doby, co jsem přišel, tak si možnost hrát za Davos užívám. Bohužel je to tak, jak to je. Snažíme se ale vyhrát každý zápas a bojujeme. Myslím, že se to trošku zvedlo. Tlak necítím, možná už se trošku připravujeme na boj v play-out, takže makáme fyzicky. Musíme to dohrát do šťastného konce," zdůraznil Kundrátek.

V Davosu došlo během nepovedeného ročníku po dlouhé době dokonce k výměně trenéra. Po více než 20 letech skončil hlavní kouč Arno Del Curto a nahradil ho Harijs Vitolinš. "Dal mi hodně prostoru, což je skvělé. Hrál jsem tam i 28 minut za zápas, což je dost. Dalo mi to takový druhý náboj," podotkl Kundrátek.

Lyžování v zemi vyhlášené pěknými středisky si ale vychutnávat plnými doušky nemůže. "Každý to má zakázané, ale kdybych chtěl jít s dětmi, tak s rozumem a bez černých sjezdovek by to neměl být problém. Plánuju, že děti půjdou do lyžařské školky," uvedl Kundrátek.

Smlouvu má do konce sezony. "Zatím nevím, co bude dál. Smlouvu mám jen na rok, takže to budu teprve řešit," řekl Kundrátek.