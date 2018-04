Vzpomínky ožívají. Už jsem tu něco odehrál, líčí Krejčík

Vzpomínky na bronzové mistrovství světa v roce 2012 i na dvouleté působení v Örebro si ve středu při návratu do Stockholmu oživil hokejový obránce Jakub Krejčík. Šestadvacetiletá opora Komety Brno tehdy debutovala ve švédské metropoli na velké mezinárodní akci, nyní je spolu s Michalem Jordánem v defenzivě českého týmu nejzkušenějším hráčem.

"Už jsem tady něco odehrál, protože jsem tady byl i v době, kdy jsem působil ve švédské lize. Hned mi blesklo hlavou, že to tady byl nezapomenutelný zážitek," řekl Krejčík novinářům po středečním tréninku v hale Hovet, která je propojena s dějištěm šampionátu Globenem.

Český tým před šesti lety dokázali ve čtvrtfinále vyřadit hvězdami nabitý domácí výběr Švédska po vítězství 4:3 a zamířil do Helsinek bojovat o medaili. "Dobře si na to vzpomínám, protože jsme tam udělal jednu takovou chybičku, kdy oni vyrovnali na 3:3. To nebylo úplně ideální, ale naštěstí pak Milan Michálek dal gól a poslal nás do čtvrtfinále, takže jsem měl velkou radost," připomněl euforii z trefy 29 sekund před koncem.

V současném tvořícím se kádru pro mistrovství světa je hodně beků, kteří sbírají první zkušenosti jako tehdy Krejčík a mají šanci si také vybojovat účast na květnovém světovém šampionátu v Dánsku. "Možná je to dobře, že je tu tolik mladých. Jsou svižní a mají velký elán," podotkl Krejčík.

Spolu se spoluhráčem z mistrovské Komety Hynkem Zohornou se připojil k týmu až před odletem do Švédska a první trénink bral po oslavách jako návrat do reality. "Ale nebylo to zase tak složité," usmíval se Krejčík.

Naplno podle svých slov slavil hlavně první noc po nedělní dovršení titulu v Třinci. "První den žádné zábrany nebyly. Nikdo ani nevěděl, jestli pojede nebo nepojede na reprezentaci. Je potřeba to pořádně oslavit. Není to jen tak něco. Druhý den jsem se dozvěděl, že pojedu, takže jsem se už soustředil na to, abych si zabalil věci a vyrazil do Prahy," popsal Krejčík.

Musel sice radovánky po triumfu zkrátit, ale při vidině čtvrté účasti na mistrovství světa v kariéře to rád udělal. "Jediné, co mě mrzí, že nebudu v sobotu na Zeleném trhu, což bude asi velká sláva. Bude to krásné, protože asi přijde spousta lidí. Na druhou stranu jsem rád, že jsem tady a můžu hrát za národní tým," uvedl Krejčík.

Zaznamenal také vyjádření majitele, generálního manažera a trenéra Komety Libora Zábranského, který odmítl nabídku trénovat po Josefu Jandačovi od příští sezony českou reprezentaci, protože se chce věnovat stále naplno brněnskému klubu. "Je to důležité, protože Libor tam má obrovský respekt a myslím si, že toho udělal pro Kometu spoustu. Jak pro hráče, tak i pro fanoušky, a pro vedení je to důležité," dodal Krejčík.