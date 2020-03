Zasáhla vyšší moc. Bříza: Na verdikt se čekalo kvůli pojišťovně

Český zástupce v radě Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Petr Bříza ČTK potvrdil, že zrušení mistrovství světa ve Švýcarsku kvůli pandemii koronaviru bylo už pouze formalitou. Rozhodnutí padlo poté, co pojišťovna uznala, že současná situace kvůli zásahu vyšší moci neumožňuje turnaj odehrát.

Zrušení šampionátu se očekávalo již po úterní telekonferenci. "Avizovali jsme už po tom jednání, že v téhle chvíli to není 'jestli', ale spíše 'kdy'. S tím, že se čeká na rozhodnutí spolkové rady Švýcarska. Byť zatím nedošlo na restrikce, které by přesahovaly až do 8. května, kdy měl turnaj začít, zástupci všech stran se dohodli, že netřeba dál čekat a není jiného řešení," uvedl Bříza.

Zásadní byl postoj pojišťovny, u níž je šampionát pojištěn. "V tomto ohledu došlo k průlomu - pojišťovna v podstatě uznala fakt, že ten stav, co je v Evropě i ve světě, uspořádání a odehrání mistrovství světa neumožňuje. Pojišťovna uznala, že zasáhla vyšší moc. V tomto ohledu je celá věc teprve na začátku, ale uznání toho stavu a potvrzení nároku na pojistné bylo velmi důležitým krokem," řekl Bříza.

V jakém rozsahu bude pojistka vyplacena a zda budou uhrazeny kompletní náklady, nechtěl pětapadesátiletý bývalý brankář předjímat. "Je to celé teprve začátek. Je to věc příštích týdnů a měsíců, nikdo o tom v tuhle chvíli nechce spekulovat. Půjde tam každopádně o dvě základní oblasti. První je nárok IIHF jakožto marketingového partnera a druhým samozřejmě nároky organizátorů a organizačního výboru," uvedl Bříza.

Varianty o přeložení šampionátu jinam, které se objevily hlavně ve spojitosti s Ruskem, neměly podle všeho reálné základy. "Už jsem tyto zprávy oficiálně dementoval několikrát. Mohu s jistotou říct, že něco takového nikdy nebylo na stole a rada IIHF se tím vůbec nezabývala," řekl.

Na to, zda se mohou nějaké náhrady dočkat Švýcaři, když jsou rozdělena pořadatelství do roku 2025, je ještě brzy. "Ty poslední týdny jsme byli zaměstnaní čistě touto situací, která nastala. Postupně se rušily všechny možné akce a šampionáty," podotkl Bříza.

Vedení IIHF se tím bude teprve zabývat. "Jsou to výzvy, které jsou nyní před radou. Budeme mít určitě častější frekvenci telekonferencí. Není zatím ani jasné, kdy se bude moci uskutečnit kongres, který měl být při mistrovství světa a jímž to pak celé ohledně pořadatelství prochází," uvedl Bříza.