Židlický o mladících: Alespoň si prohlédli kabinu týmu NHL

Česká hokejová reprezentace do 18 let obsadila na turnaji Hlinka Gretzky Cup v Kanadě páté místo a nenavázala tak na předešlé dvě finálové účasti na akci, která se předtím konala v Břeclavi a Bratislavě. Asistent trenéra Marek Židlický po výhře v závěrečném utkání proti Slovensku přiznal, že s konečným výsledkem realizační tým spokojený není, ale potěšily jej dvě závěrečné výhry.

"Spokojeni s umístěním nejsme, přijeli jsme bojovat o nejvyšší příčky. Za podařený závěr turnaje jsme ale kvůli klukům velmi rádi," uvedl bývalý vynikající obránce, který je jedním z asistentů Aloise Hadamczika.

Slováci do Edmontonu přivezli na své poměry silnou generaci hráčů a do poloviny utkání drželi s českým týmem krok. Na střely i šance však Češi dominovali a postupně svou převahu vyjádřili i střelecky.

"Zápas se pro nás vyvíjel velice dobře. Kluci byli připraveni, těšili se na utkání a chtěli si ho užít. Šli pro vítězství a makali všichni do jednoho, což je velice důležité," pochvaloval si Židlický.

Český výběr tak turnaj zakončil s bilancí dvou vítězství a dvou porážek. "Vítězný konec si hráči zasloužili. Proti Americe a Rusku jsme nemohli dát gól, to přišlo až později. Bohužel, bylo to trochu blbě načasované," řekl mistr světa z roku 2005.

Nedostatek regenerace

Hadamczik už po základní skupině tvrdil, že na týmu se negativně podepsal dlouhý přesun za oceán spojený s krátkým časem na regeneraci. Židlický s tímto názorem souhlasí.

"Čtyřiadvacet hodin jsme cestovali, s Kanadou odehráli perfektní zápas. Kluci jej odmakali, potom na ně ale prostě padla únava. Bylo vidět, že jim krok chybí, a když na mezinárodní scéně nejste stoprocentní, je to znát," uvedl Židlický a poukázal na výhru nad domácím výběrem v přípravě bezprostředně před startem turnaje.

Možné problémy s nedostatečnou aklimatizací a následnou únavou si trenéři uvědomovali s předstihem. "Chtěli jsme to změnit (termín odletu), už to nešlo. Doufám, že do dalších ročníků uděláme všechno pro to, aby se s tím vším naši hráči srovnali, měli čas na regeneraci a byli připraveni na sto procent. Není to výmluva, prostě to tak je," řekl Židlický, který odehrál 12 sezon v NHL.

Bývalý hráč Nashvillu, Minnesoty, New Jersey, Detroitu a New York Islanders zná náročnost cesty za oceán moc dobře. "Cesta byla dlouhá, časové pásmo jiné. Když jsem po zápase s Ruskem viděl smutné kluky v kabině, měli slzy v očích a bylo mi jich hrozně líto. Myslím, že na turnaj Ivana Hlinky bychom my Češi měli být hrdí a občas si i říct, co by pro náš tým bylo dobré," uvedl.

Viděli kabinu Oilers

Židlický byl s morálkou hráčů a jejich nasazením spokojený, jen jej mrzelo, že si nezahráli v aréně Edmontonu Oilers. Zápasy základní skupiny odehráli v Red Deer, duel proti Slovensku ve vedlejší tréninkové Downtown Community areně.

"Trošku mě mrzí, že se tak nesplnily dětské sny mnohých hráčů," řekl. Hráči si však alespoň zázemí klubu NHL prohlédli. "Když mužstvo šlo na návštěvu do kabiny Oilers, měli všichni otevřené pusy. Byl jsem rád za to, že takovou věc viděli. Myslím, že mladé kluky to nakopne, přenesou si to domů a začnou na sobě o to víc pracovat, aby to jednou do takové kabiny sami dotáhli," věří Židlický.