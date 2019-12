Zraněný Hyka přijde o reprezentaci, nad Birnerem visí otazník

Z kádru hokejové reprezentace pro Channel One Cup vypadl zraněný útočník Tomáš Hyka. K týmu už se naopak během přípravy v Plzni připojil jiný útočník Jiří Sekáč. Otazník je nad možností startu dalšího člena ofenzivy Michala Birnera, který místo dnešního dopoledního tréninku odjel na kontrolní vyšetření do nemocnice.

Šestadvacetiletý Hyka, který absolvuje po návratu ze zámoří první sezonu v Kontinentální lize v barvách Čeljabinsku, přišel kvůli zranění již o listopadový turnaj Karjala. Nyní se zranil znovu, a to v pondělním duelu s Novosibirskem. "Zápas nedohrál, utrpěl zranění, které jeho účast neumožňuje," řekl ČTK tiskový mluvčí Zdeněk Zikmund.

Nejistý je i stav třiatřicetiletého Birnera. "Má lehčí zranění jako následek střetu z posledního extraligového zápasu. Pobolívá ho to a jel na kontrolní vyšetření do nemocnice. Tam je to ještě otevřené, uvidí se, s jakým výsledkem se z vyšetření vrátí," přiblížil Zikmund.

Trenéři v čele s Milošem Říhou starším zatím neoznámili, zda Hyku nahradí jiným hráčem. "Pravděpodobně povolají některého z náhradníků, ale čeká se i na to, jak to bude s Birnerem. O případném povolání náhradníků proto rozhodnou trenéři později během dne," uvedl Zikmund.

Jednu změnu už museli udělat v pondělí. Zraněného karlovarského útočníka Jakuba Fleka nahradil liberecký Radan Lenc. Úplně fit nejsou další náhradníci Tomáš Fořt a Jiří Smejkal, z dopředu oznámeného seznamu tak jsou mezi útočníky k dispozici už jen Ondřej Beránek (Karlovy Vary) a Šimon Stránský (Vítkovice).

Sekáč už se připojil k týmu, další zástupci z KHL by se měli zúčastnit až středečního tréninku.