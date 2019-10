Růžička: Hradec je výzva, myslí se tady na velké úspěchy

Kouč Vladimír Růžička se poprvé zapojil do přípravy hokejistů Hradce Králové, zatím však byl spíše v roli pozorovatele. Na ledě se výrazněji neprojevoval. Přípravu na páteční extraligový zápas proti Vítkovicím měl na povel Tomáš Martinec, k němuž se Růžička na střídačce připojí, a dosavadní asistenti Petr Svoboda a Aleš Krátoška.

"Jaké jsou mé dojmy? Výborné. Je tady hodně dobré mužstvo, které má velké ambice. Myslí na nejvyšší úspěchy, to je velká výzva," řekl Růžička novinářům. Dosavadním trenérům do práce nezasahoval úmyslně. "Okoukl jsem si to, trénink byl připravený. Co více k tomu říct. Rozkoukávám se," uvedl bývalý reprezentační kouč.

Růžička se chystá do přípravy zapojit postupně, naplno začne úřadovat zřejmě od listopadové reprezentační přestávky. Na střídačce Mountfieldu ale bude stát již v pátek v Ostravě.

"Jestli budu taky spíše pozorovatel? Uvidíme. Dvě minuty v klidu? Možná půl minuty," pousmál se Růžička, jehož angažování Hradec oznámil ve středu. Tým by měli s Martincem vést jako rovnocenná trenérská dvojice. "Určitě se domluvíme, to nebude problém. Už jsme spolu chvilku seděli a povídali si," řekl Růžička.

Olympijský vítěz z Nagana ví, že má na hokej trošku jiný pohled než dosavadní hlavní kouč Martinec. "Důležité je, abychom se domluvili. Myslím si, že je jedině dobře, když je pohledů více," uvedl Růžička, jenž po svých týmech vyžadoval defenzivnější hru. Martinec je naopak zastáncem aktivního útočného hokeje. "Je pravda, že Hradec hraje hodně na riziko a já jsem zastáncem malinko jiného hokeje. Uvidíme. Nemá cenu se teď ukvapovat," podotkl šestapadesátiletý trenér, který získal dva tituly mistra extraligy se Slavií.