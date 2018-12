Šance pro Plzeň!? Žolík v týmu a soupeř s akutním výpadkem

Domácí prostředí, ale ztracené nadějné vedení z prvního zápasu si přináší hokejová Plzeň do odvetného čtvrtfinále Ligy mistrů. Západočeši vedli na ledě švédské Skellefteå 3:0, přesto náskok v poslední třetině ztratili. Špatný závěr zápasu úvodního duelu na severu Evropy má ale pro oba týmy opačný efekt, než čekaly. AIK nečekaně v domácí soutěži dvakrát klopýtl, zatímco Škoda začala vítězit i střílet góly. K postupu jí může pomoci i znovunalezený žolík.

Po dvou třetinách držela hokejová Plzeň vedení ve Švédsku 3:0. Vše nasvědčovalo k tomu, že si do domácí odvety poveze velice nadějný náskok do odvety. Jenomže pak přišla úderná desetiminutovka Skellefteå, a vedení bylo pryč. Konečná remíza ale s psychikou nezacloumala, ba naopak na ni měla pozitivní efekt, zatímco u severského celku naopak.

Plzeň v domácí soutěži vyhrála, když nejprve porazila Litvínov na jeho ledě 2:1 v prodloužení a následně začala střílet góly i v západočeském derby proti Karlovým Varům, které ovládla 6:3. K tomu přibyla do sestavy Západočechů velice vítaná posila, když se Škodě upsal na měsíc navrátilec ze zámoří Jan Kovář, který by mohl být žolíkem českého klubu v evropské soutěži.

Kovář si totiž hokejovou Ligu mistrů ještě nezahrál, ačkoliv probíhá její pátý ročník. Ruské týmy ji totiž nehrají, a 28letý centr si tak dnes odbude svou premiéru. Měl by tak být jasným trumfem domácích, kteří chtějí na vlastním ledě jednoznačně uspět. "Chceme samozřejmě postoupit, je to pro nás obrovská výzva. Budeme v nejsilnější sestavě a děláme maximum pro to, abychom fanouškům, kteří nás přijdou podpořit, udělali radost z postupu do semifinále," řekl pro klubový web trenér Ladislav Čihák. Plzeň zatím jako jediná v milionářské soutěži ještě neprohrála a ráda by tuto sérii ještě o jeden zápas prodloužila.

Naopak Skellefteå přijede na západ Čech hodně skleslá. Sebevědomí ze smazané ztráty z úvodního čtvrtfinále zmizelo takovou rychlostí, jakou se objevilo. Švédský celek v domácí soutěži odehrál úplně opačné zápasy než Plzeň v extralize. Prohrál s nejbližšími soupeři ve středu tabulky v boji o play-off. Nejprve s Djurgardenem 1:2 v prodloužení a následně 1:4 s Rögle.

Švédským týmům však Liga mistrů svědčí a kouč Čihák sílu severského soupeře nepodceňuje. "Skellefteå má vynikající hokejisty, kteří skvěle bruslí a umí držet kotouč. Jsou takticky vyspělí, mají něco za sebou, ale v týmu jsou i mladí kluci. Je to prostě švédský tým - pokud diváci přijdou, tak uvidí opravdu kvalitní hráče," uvedl plzeňský trenér. V případě postupu by se Západočeši utkali s lepším z dvojice Frölunda-Brno. Čekala by je tedy znovu cesta do Švédska nebo na jih Moravy.