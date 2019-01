Sen zachytat si NHL nevyšel. Svoboda se vrací do Evropy

Hokejový brankář Miroslav Svoboda se po půl roce vrací ze zámoří do Evropy. Třiadvacetiletý gólman podepsal po skončení minulé sezony dvouletou smlouvu s Nashvillem, v kempu se ale neprobojoval do kádru Predators a doposud působil až na druhé farmě v nižší ECHL.

"Rozhodl se vrátit. Jeho situaci momentálně řešíme, existují nějaké možnosti, kde by mohl dále působit. Během víkendu by se měl vrátit domů, pak se sejdeme a probereme možnosti," řekl hráčův zástupce Michal Sivek ze společnosti Eurohockey Services.

Svoboda patřil mezi největší překvapení minulé extraligové sezony. Hned v celém prvním roce v nejvyšší soutěži se vypracoval do pozice jedničky v Plzni a připsal si i premiérový start v reprezentaci. V dubnu poté trochu nečekaně podepsal smlouvu s předloňským finalistou NHL.

V zámoří ale chytal jen za tým Atlanta Gladiators, v jehož dresu nastoupil ke 14 zápasům s úspěšností zákroků 91 procent a průměrem 3,14 inkasované branky na utkání. Přestože o patro výš v Milwaukee v AHL šanci nedostal, dočkal se pozvánky do prvního týmu Nashvillu. Při zranění jedničky Pekky Rinneho byl narychlo povolán z ECHL a jeden zápas strávil na lavičce. Následně ale putoval opět na farmu, nejprve do Milwaukee v AHL a poté opět do Atlanty.

Svobodu draftoval před třemi lety Edmonton na 208. pozici, za mořem ale do tohoto ročníku nechytal. Vsetínský rodák byl od sezony 2012/13 hráčem Třince, místo extraligy však působil převážně v první lize. Předloni pomohl Jihlavě k postupu do extraligy a potom zamířil do Plzně. Vychytal v 47 zápasech základní části 33 vítězství, což bylo suverénně nejvíce ze všech extraligových gólmanů.

V průměru inkasoval 2,1 branky na utkání při úspěšnosti zákroků 92,57 procenta. Pětkrát udržel čisté konto. Ve vyřazovacích bojích zasáhl Svoboda do deseti zápasů, dostal v průměru 2,25 gólu na utkání, úspěšnost měl 91,02 procenta a dvakrát vychytal nulu.