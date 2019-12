Štěrbová: O světový šampionát v ledním hokeji juniorů je mezi fanoušky velký zájem

Za dva týdny se v Ostravě a Třinci uskuteční další ročník Mistrovství světa v ledním hokeji juniorů. O přípravách trvajících rok a půl i samotném šampionátu, na kterém se představí budoucí hvězdy českého a světového hokeje, se můžete dočíst v rozhovoru s Markétou Štěrbovou, generální sekretářkou Českého svazu ledního hokeje.

Jste před začátkem turnaje nervózní? Budí vás něco ze snu?

O nervozitě bych nemluvila, spíše o zodpovědnosti, kterou cítím nejenom já, ale také kolegové z organizačního výboru. Přípravám se věnujeme rok a půl a intenzita naší práce se neustále zvyšuje. Blížíme se do finále, kdy musíme věnovat pozornost opravdu každému detailu, zkoordinovat jednotlivé sekce tak, abychom od momentu, kdy se přestěhujeme do obou arén, fungovali jako dobře namazaný stroj. Naštěstí většina členů organizačního výboru má zkušenosti z velkých mezinárodních akcí, včetně šampionátu v roce 2015, což je velkým přínosem.

Mohla byste prosím zhodnotit přípravu šampionátu?

Přípravy probíhají už přibližně rok a půl. Funguje nám centrální organizační výbor a dva lokální organizační výbory v jednotlivých dějištích. Celkem se na akci v rámci příprav podílelo postupně asi šedesát lidí, v průběhu mistrovství však tohle číslo výrazně naroste - chybět v něm nebude ani sto padesát dobrovolníků. Pomáhají nám nejenom zkušenosti z 'velkého' mistrovství v roce 2015, ale také vstřícnost zástupců obou hal OSTRAVAR ARÉNY a Werk areny, stejně jako podpora hostitelských měst Ostravy a Třince společně s Moravskoslezským krajem a našeho partnera Třineckých železáren. Divák, který přijde na stadion užít si kvalitní hokej, si možná ne vždy uvědomí, co všechno přípravě třeba toho jednoho utkání předchází a jak finančně je projekt světového šampionátu náročný. Proto je pro nás podpora municipalit a kraje zcela zásadní.

V čem spočívalo největší úskalí, případně zda vás něco zaskočilo?

Nejnáročnější je logistika a doprava týmů. Jakmile se všichni ocitnou v dějištích šampionátu, budeme na dobré cestě. Samozřejmě od procedury akreditace, přes zajištění sportovního zázemí až po doladění detailů třeba kolem televizního pokrytí akce, je ještě dlouhá cesta a spousta práce, ale věřím, že připraveni jsme dobře.

Má příprava juniorského šampionátu nějaká specifika právě proto, že jde o mladé hokejisty? Máte srovnání s MS dospělých z roku 2015.

Tu a tam se potkávám s názorem, že se jedná pouze o juniorský turnaj - jenže pozor, mistrovství světa hráčů do 20 let je v hokejovém světě jednou ze stěžejních událostí a zejména v USA a v Kanadě mají přenosy z něj mimořádně vysokou sledovanost, větší než u šampionátu dospělých. Čeká nás velká televizní operace kanadské TSN, přijedou štáby z Finska a Švédska, tudíž pozornost hokejového světa bude opravdu o vánočních svátcích upřena do České republiky. I proto přistupujeme k organizaci šampionátu stejným způsobem, jako by se jednalo o turnaj dospělých. Specifikem možná je, že pracujeme s rozdílným rozpočtem. Jsem si jista, že diváci ani hráči to ale na kvalitě zázemí nepoznají.

Kolik zbývá volných vstupenek?

Dlouhodobě registrujeme velký zájem fanoušků o vstupenky, v první fázi prodeje velice rychle zmizely z prodeje zejména zápasy českého a slovenského týmu, vysoký zájem byl o utkání Kanady, USA nebo Finska. Jsme rádi, že jsme začátkem prosince mohli fanouškům zpřístupnit další vstupenky, které jsme uvolnili z různých technických blokací. Všem zájemcům o vstupenky doporučuji sledovat pravidelně naši aktuální nabídku, protože až do zahájení konkrétního utkání se mohou objevit v prodeji vstupenky, které nám IIHF nebo partneři mistrovství uvolní.

Jaký je doprovodný program pro diváky, pokud tedy je?

Vzhledem k zimnímu období nebudeme tentokrát mít fanzóny před arénami, ale veškerou zábavu soustředíme přímo do hal. Připraveni jsou maskoti Ťuk a Puk, zásobili jsme se oficiálním merchandisingem, který se snad fanouškům bude líbit, a před každým zápasem bude k vidění zajímavá tematická show na kostce. Nudit se fanoušci určitě nebudou.

Prospívá šampionátu termín na přelomu roku?

Z hlediska návštěvnosti určitě. Zájem o vstupenky je toho důkazem - víme, že spousta fanoušků využije právě vánoční volno k tomu, aby si vychutnalo hokej v provedení budoucích hvězd NHL. Očekáváme jak fanoušky ze zahraničí, tak diváky z různých koutů České republiky, Víme, že někteří si kvůli šampionátu naplánovali třeba lyžařskou dovolenou v Moravskoslezském kraji. Přes den si užijí aktivní sport na lyžích v tamních střediscích a odpoledne, respektive večer zajdou na kvalitní hokej.

Pro úspěšnost turnaje bude asi hodně důležité, jak si budou počínat Češi, souhlasíte?

Pro organizátora je úspěch domácího týmu vždycky odměnou za veškerou práci a energii, kterou přípravám věnuje. Samozřejmě budeme s kolegy z organizačního výboru fandit týmu trenéra Václava Varadi. Šperkař Oldřich Sládek připravil pro ty nejlepší vskutku originální ručně vyráběné ocelové medaile a my si budeme přát, aby jedna sada zůstala po skončení turnaje doma.

Mimochodem: znáte jistě hromadnou bitku z MS juniorů 1987 v Piešťanech. To byste asi nechtěla zažít, že? Na druhou stranu, ten šampionát je právě proto pro pamětníky nezapomenutelný...

Stěží najdete v hokejovém prostředí člověka, který nezná rvačku z Piešťan. Ale ponechejme ji historii. Věřím, že šampionát v Ostravě a Třinci se do ní zapíše také: nechme se překvapit, čím.

Máte nějaké rituály, aby vše klaplo? Jste v tomto směru pověrčivá?

Pověrčivá trochu jsem, budu se vyhýbat černým kočkám. Doufám, že se jich v okolí arén moc nepohybuje. Ale vážně, já mám hlavně důvěru ve své kolegy a partnery mistrovství a víru v to, že jsme během přípravy udělali maximum, aby celý turnaj přinesl zejména fanouškům a hráčům krásné zážitky a všichni si užili tuto výjimečnou akci. Přeji všem fanouškům krásně vánoční svátky a ráda bych je jménem organizačního výboru pozvala do OSTRAVAR ARÉNY a Werk areny. Přijeďťe a pomozte vytvořit nezapomenutelnou atmosféru hokejového svátku, každý zápas za to bude stát.