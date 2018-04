VIDEO: Šílenost na ledě. Oba týmy hrály bez brankáře

Hokejový svět se dočkal další senzace. Během utkání mistrovství světa nižší divize IA mezi Slovinskem a Itálií došlo k dosud nevídané situaci. V závěru rozhodující bitvy o postup mezi elitu obě mužstva odvolala své brankáře, aby zvýšila svou sílu v ofenzivě. Výhru nakonec slavili bruslaři z Apeninského poloostrova, kteří se díky vítězství 4:3 představí na světovém šampionátu 2019.

Elitní hokejové mistrovství světa je velkým lákadlem pro všechny země. Není tak divu, že každoroční světové šampionáty nižší divize, v nichž se bojuje o postup mezi smetánku, provází tuhé bitvy. Jinak tomu nebylo ani na uplynulém turnaji v Maďarsku, když v závěrečném kole hrála o šanci představit se příští rok na Slovensku hned pětice účastníků.

Především duel dvou hlavních uchazečů mezi Slovinskem a Itálií vzbudil velký rozruch. Šanci na postup totiž dával oběma týmům pouze tříbodový zisk, avšak ještě pár sekund před závěrečnou sirénou svítil na výsledkové tabuli vyrovnaný stav 3:3.

Reakce koučů na nepříjemný moment? Oba se rozhodli odvolat své brankáře. Jako první se k tomuto dosud nevídanému kroku odhodlali Slovinci, kteří dokázali dostat soupeře pod tlak a začali se tlačit za kýženou trefou. Italové se však díky velké obětavosti dokázali ubránit, načež klec opustil také jejich strážce Marco De Filippo.

Risk hry bez gólmana se nakonec vyplatil Italům, když se v čase 59:57 prosadil útočník Diego Kostner, jehož vystřelený kotouč zamířil do prázdné brány.

WHAT A GAME! Both Slovenia and Italy needed regulation time win, BOTH teams pulled their goalie in the end! Diego Kostner scored game-winner with 2.3 sec left. But the race for promotion is still totally open before the last game! More: https://t.co/pKeduJR13Y @fisg_it @lovehokej pic.twitter.com/IxzmBLoiEK