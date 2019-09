Vityaz je věrný svému rytířskému jménu a vládne KHL

Podolsk je téměř dvousettisícové industriální město v moskevské oblasti. Vedle toho, že zde sídlí Centrální archiv Ministerstva obrany a vyrábí se zde šicí stroje v ruské divizi světoznámé značky Singer, je zcela jistě hodný zmínky místní hokejový klub. Možná proto, že sesterským městem Podolska je Kladno, možná proto, že tu moc jiné zábavy nenajdete. Ale místní Vityaz je zde vskutku oblíbený.

Klub Vityaz je kapitola sama pro sebe a zažil toho poměrně dost. Od startu KHL, tehdy ještě sídlil v Čechově, se dlouho potácel od problému k problému. Už po první sezoně byl téměř vyloučen, protože prodělával s deficitem 300 milionů rublů a další komplikace se začaly kupit po angažování slabomyslných Kanaďanů Yablonskiho s Verotem. Jejich svérázné pojetí hokeje přerostlo do obludných rozměrů 9. ledna 2010, kdy bylo utkání mezi Vityazem a Avangardem přerušeno po 3 minutách a 39 sekundách. Darcy Verot vypálil puk po soupeři a strhly se události v hokeji do té doby nevídané. Rozhodčí udělili monstrózních 707 trestných minut, čímž stanovili nový světový rekord, celkem 33 hráčů z obou týmů bylo vyloučeno, stejně jako oba hlavní trenéři. KHL uložila pokuty celkem 5,7 milionu rublů. Vityaz se pak musel dlouho snažit pověsti boxerů bez mozků zbavit, stejně jako se zbavil kanadských rváčů.

Klíčové v obratu k lepšímu bylo přestěhování klubu do Podolska, blíže k Moskvě do modernější haly, jako by chtěl klub svou pověst nechat v Čechově a hlavně dal jasně najevo, že hodlá myslet i na komfort diváků. S novým trenérem Leonovem pak přišel styl, který myslí především hokej, nikoli na box.

Začala dlouhá a komplikovaná cesta koncepční práce, se kterou stejně vedení nemělo tak bezbřehou trpělivost, jak zprvu deklarovalo a Jurie Leonova po opakovaných nezdarech ve snaze probít se do play-off odvolalo. Žezla se chopil dosavadní asistent Orekhovsky a ani on úspěšný nebyl. Do bojů o Gagarinův pohár dostal Vityaz až Valerij Bělov v roce 2017, na devátý pokus. Bývalý kouč Kazaně si to zopakoval i letos, nicméně tím jeho tříleté působení skončilo. Vityaz se nedostal přes první kolo a odevzdaně se nechal přejet hvězdami z CSKA. Čekal někdo něco jiného? Nejspíš ano, vedení. Bělov skončil a taktovky se ujal Mikhail Kravets.

Zatím to vypadá, že se něco děje. Něco je totiž jinak. Bývalý kouč moloděžky Petrohradu dokázal nevídané, zvládnout start sezony. Vityaz je po deseti zápasech na prvním místě Západní konference a za sebou nechává značky typu SKA Petrohrad či CSKA Moskva. Neznámý gólman Samonov má neuvěřitelné statistiky pod jeden inkasovaný gól na zápas a téměř 98% úspěšnost. Český bek Jakub Jeřábek se stal nejlepším obráncem měsíce a nestárnoucí legenda Alexander Semin opět nalezla střelný prach a s dvanácti body se vyhřívá mezi nejproduktivnějšími hráči ligy.

Takový vstup do sezony Vityaz ještě nikdy nezažil. Ať už je to dobrými nákupy, kvalitní přípravou, koučem Kravetsem či dílem náhody, je to sympatické. Nebylo by totiž od věci hodit vidle mezi dominantní veličiny s rudou hvězdou ve znaku a trochu Západní konferenci zdramatizovat. Otázka zní, jak dlouho to vydrží. Nezbývá než rytířům fandit, protože jen dobré výsledky nám zaručí, že si někdo ze shora neřekne, stejně nato nemáme, pojděme se zase radši prát.