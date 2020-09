Z Plekance bude opět Rytíř, s Kladnem uzavřel dvouletou smlouvu

Hokejista Tomáš Plekanec bude po odchodu z Brna hrát za prvoligové Kladno. S mateřským klubem se sedmatřicetiletý útočník dohodl na dvouleté smlouvě. Rytíři tak budou moci opět spoléhat na dvojici legend českého hokeje, kterou vytvoří Plekanec s hrajícím majitelem klubu Jaromírem Jágrem. Klub oznámil dohodu se zkušeným centrem na svém webu.

Právě Plekanec a osmačtyřicetiletý Jágr Kladnu výrazně pomohli v sezoně 2018/19 po pěti letech k návratu mezi elitu. Plekanec tehdy díky možnosti střídavých startů hájil i barvy Komety, kde odehrál i celou minulou sezonu. A Středočeši bez jeho pomoci opět sestoupili o patro níže. Nyní touží Kladenští po co nejrychlejším kroku vzhůru.

"Uděláme všechno pro to, abychom postoupili. Věřím, že se nám to díky podpoře partnerů, města Kladna i fanoušků povede. Do klubu navíc přichází Tomáš Plekanec, který u nás bude působit dva roky. Jsme moc rádi, že jsme se domluvili, je to výborný a zkušený útočník," uvedl Jágr.

"A znovu jsem ve stejné pozici, kdy chci pomoci Kladnu k návratu. Kvůli té aktuální situaci spojené s koronavirem však není jednoduché nic plánovat. Já jsem ale rád, že jsem zpátky, a uděláme všechno pro to, abychom si postup zase zopakovali," přislíbil Plekanec.