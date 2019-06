Individuál nevyšel, tým ano. Perfektní náplast, radují se skeetaři

Náplastí na neúspěch v individuálních startech byla pro české skeetaře Jakuba Tomečka a Barboru Šumovou bronzová medaile, kterou v pátek na Evropských hrách v Minsku získali v soutěži smíšených týmů. Zejména Tomeček měl vysoké ambice, letos už dokázal obsadit třetí místo ve Světovém poháru a vybojovat pro Českou republiku účastnické místo na olympiádě v Tokiu 2020.

"Oba dva jsme chtěli uspět hlavně individuálně, ale tohle je perfektní náplast, když se to nepodařilo. Je to alespoň náhrada za kov, který mohl být ve čtvrtek," řekl Tomeček, jemuž v předešlém závodě skeetařů chyběl jeden zásah k postupu do finále.

"Říkali jsme si, že je to spíše exhibice než závod. Brali jsme to na pohodu, užívali jsme si to. Úplně nám to nevycházelo, dělali jsme zbytečné chyby, které kdybychom neudělali, tak jsme mohli jít o zlato, což by bylo podstatně jednodušší," uvedl Tomeček, jehož zaskočil i formát soutěže.

"Mysleli jsme si, že půjdeme do klasického finále, budeme pátí šestí a budeme bojovat se všemi. Nakonec nám řekli, že jsou jen souboje o medaile, a nám spadl kámen ze srdce, že jsme byli čtvrtí a dostali šanci. Bára byla trošičku skeptik, moc si nevěřila, ale řekli jsme si, že můžeme jen překvapit," řekl Tomeček.

"Mně finále celkově moc nevychází, tak jsem myslela, že to bude problém. Kuba mě ale podržel, jak s terčema, tak psychicky, a nakonec to dopadlo. A byla z toho ohromná radost," řekla čtyřiadvacetiletá Šumová, pro kterou je medaile z Evropských her největším úspěchem v seniorské kategorii. Jako juniorka byla třetí na mistrovství světa. O čtyři roky starší Tomeček už za sebou výraznější úspěchy mezi dospělými má. "Určitě to ale řadím vysoko," řekl rodák z Kyjova.

Oba se nakonec vcelku dobře vyrovnali s proměnlivým počasím. Tentokrát sice nepršelo, občas ale foukal silný vítr. "Byla tu kosa, ale nakonec se to docela vybralo. I když vítr s terči mával, ale pro nás mohu říct zaplaťpánbůh, protože ostatní alespoň dělali chyby," řekl Tomeček, jenž se svou parťačkou získal bronz po rozstřelu s britskou dvojicí Amber Hillová, Ben Llewellin.