Kde nechal nos? Zápasník soupeře strašidelně zřídil.

Zakončení jak se patří viděli návštěvníci galavečeru UFC v Uruguay, kde se v závěrečném utkání postavili proti sobě Vincente Luque a Mike Perry. Druhý jmenovaný si z famózní řežby odnesl nos v takovém stavu, že ho nejspíš měli problém poznat i jeho nejbližší.

Jsou prohry, které bolí dvojnásob. Když jste sokovi po celý zápas rovnocenným soupeřem a stejně nakonec odcházíte poražen. Navíc se zlomeným nosem, se kterým si chirurgové budou hrát hodně dlouho, aby ho uvedli do jakžtakž přijatelného stavu.

Pro mistra bojových umění může být útěchou mimořádná prémie 50 tisíc dolarů, kterou si oba aktéři vysloužili zápasem, jež byl vyhlášen soubojem večera. Rodák z Michiganu preferuje pouliční styl boje plný "tanečních" úderů, navíc disponuje vysokou výdrží. To předvedl i v Uruguay, do oktagonu naskočil plný elánu, v dobré náladě.

Ani křupnutí nosu a následné potoky krve po úderu kolenem tvrďáka ho nezastavili. Rval se do posledních sil, přesto to nebyl on, komu rozhodčí zvedl ruku. Brazilec vyhrál na body, svého soupeře po utkání ocenil. "Neznám tvrdšího chlapa," poklonil se vítěz Perrymu.