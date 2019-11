Kritik Jágra se opřel do přistěhovalců, dostal padáka

Kanadský hokejový komentátor Don Cherry přišel o práci v televizní a rozhlasové společnosti Sportsnet. Propustila ho poté, co pětaosmdesátiletý excentrik v sobotním dílu tradičního pořadu Coach's Corner (Trenérův koutek) kritizoval přistěhovalce, že v Den vzpomínek, který je v Kanadě obdobou Dne válečných veteránů, nenosí květ vlčího máku, jenž je celosvětovým symbolem pocty válečným hrdinům.

"Žiju v Mississauze," připomněl Cherry své bydliště 30 kilometrů od Toronta. "Jen málo lidí ten vlčí mák nosí. A přímo v Torontu? Zapomeňte. Nikdo vlčí mák nenosí. Vy lidé, kteří jste sem přišli... Milujete náš způsob života, milujete naše mléko a med. Mohli byste obětovat alespoň těch pár dolarů a koupit si květ vlčího máku. Za chlapce, kteří zaplatili tu nejvyšší cenu, abyste si mohli užívat život v Kanadě," řekl Cherry.

Hned v neděli se šéf společnosti Bart Yabsley za Cherryho komentář omluvil a v pondělí legendu vyhodil. "Sport lidi spojuje, nikoli rozděluje. Jeho slova a urážlivé poznámky nereprezentují postoje a hodnoty, které zastáváme. Poté, co jsme si s ním promluvili, jsme se rozhodli, že bude správnou věcí, když okamžitě skončí," uvedl Yabsley.

Dobře přitom vnímá, jakou legendou se Cherry stal. "Don je synonymem pro hokej a během posledních 40 let sehrál zásadní roli při vývoji tohoto sportu. Chtěli bychom Donovi poděkovat za jeho přínos pro hokej i vysílání sportovních přenosů v Kanadě," doplnil Yabsley.

Cherry pro deník Toronto Sun potvrdil, že dostal výpověď. "Byl jsem o tom informován. A nemám s tím problém. Vím, co jsem řekl. A také vím, jak jsem to myslel. Nebylo to myšleno necitlivě k jiným kulturám, jen si myslím, že by každý v Kanadě měl nosit vlčí mák a ocenit tak naše padlé vojáky. Byl jsem na základnách našich jednotek, byl jsem na Vánoce v Afghánistánu, také na hřbitovech po celém světě a v pořadu Coach's Corner jsem oceňoval naše padlé hrdiny," připomněl Cherry.

Bývalý obránce, který má ale na kontě jediný zápas v NHL za Boston, se proslavil v minulosti jako trenér právě v Bruins, později vedl ještě Colorado Rockies. Už v roce 1981 byl přijat do tradičního pořadu Hockey Night In Canada.

Sedmý nejvýznamnější Kanaďan v dějinách podle hlasování obyvatel země (z roku 2004), která je kolébkou hokeje, proslul nejen přehledem v hokeji, výstředními obleky, ale i mnoha kontroverzními názory. Mnohokrát hovořil negativně o evropských hokejistech, jeho kritice neušli ani hráči jako Jaromír Jágr, Tomáš Hertl nebo Alexandr Ovečkin.