Kvitová dorazila do budovy soudu, bude vypovídat o napadení

Tenistka Petra Kvitová vypovídá u Krajského soudu v Brně o svém napadení z prosince 2016. Finalistka nedávného Australian Open požádala o výslech mimo soudní síň, aby se nemusela potkat s obžalovaným. Vypovídá proto v jiné místnosti. Obžaloba z činu viní třiatřicetiletého Radima Žondru, který ale vinu popírá. Muži za vydírání a porušování domovní svobody hrozí až 12 let vězení.

"Byla jsem v prostějovské bytě, kdy kolem půl deváté zazvonil zvonek. Měla jsem od osmé do deváté napsáno, že může přijít dopingová kontrola," popisovala Kvitová. Mužský hlas u dveří uvedl, že jde na revizi kotle, Kvitová mu ale řekla, že kotel v bytě nemá. Muž poté podle ní řekl, že jde i kvůli teplé vodě.

"Přes bzučák jsem ho pustila dovnitř, šla jsem mu naproti z bytu. Když vešel za mnou do bytu, řekl, že to tam mám hezký. Já řekla, že mám dvě koupelny, šli jsme do té velké. Chtěl po mně, abych zapnula teplou vodu, tak jsem ji zapnula, v tu chvíli jsem měla nůž na krku zezadu. Popadla jsem ho (nůž) a chytila ho oběma ruka, levou rukou jsem objala i čepel," uvedla Kvitová.

Útočník poté nůž oddálil, Kvitová se dostala na zem, tam spadl i mobilní telefon, kterým chtěla psát zprávu. "Křičela jsem, byla všude spoustu krve. Mobil jsem měla na koberci a snažila jsem se ho nahmatat, on se ho snažil oddálit," uvedla Kvitová.

Pak vstala a začala se ptát, co po ní útočník chce. Uvedl, že chce čas, Kvitová mu ale řekla, že čas nemá, že potřebuje do nemocnice. Nabídla mu deset tisíc korun, které si útočník vzal a odešel. Kvitová poté zavolala záchrannou službu a policii.

Kromě Kvitové by během dvou dnů měli vypovídat znalci a další svědci, předsedkyně senátu Dagmar Bordovská by během dvoudenního bloku měla přečíst i listinné důkazy. Podle státního zástupce Ivana Hrazdiry už mnoho důkazů k provedení nezbývá, záležet však bude i na tom, jaké další důkazy bude k provedení navrhovat obhajoba.

Žondra vinu popírá, tvrdí, že v době činu byl na stavbě v Napajedlích na Zlínsku. Momentálně je ve výkonu trestu kvůli jinému případu.

Dvojnásobná vítězka Wimbledonu se po události podrobila operaci levé ruky, v níž drží raketu, vrátila na kurty po pěti měsících a hned druhý turnaj vyhrála: v červnu 2017 na trávě v Birminghamu. Loni pak vybojovala tituly v Petrohradu, Dauhá, Praze, Madridu a Birminghamu a letos v Sydney.

Přitom jí hrozilo, že už nikdy nevezme raketu do ruky. Sama mluví o "druhé kariéře". Postupem do finále Australian Open definitivně potvrdila, že se vrátila na vrchol. Na grandslamu v Melbourne hrála o post světové jedničky, zatím je druhá.