Kvitová je připravena jít k soudu, chce vypovídat mimo soudní síň.

Tenistka Petra Kvitová je připravena příští týden vypovídat u soudu o svém přepadení z prosince 2016. Další stání u Krajského soudu v Brně je v plánu 5. a 6. února a čerstvá finalistka grandslamového Australian Open požádala o výslech mimo soudní síň, aby se nemusela potkat s obžalovaným. Obžaloba z činu viní třiatřicetiletého Radima Žondru, který ale vinu popírá.

Kvitová se dnes objevila na krátkou dobu v Česku po příletu z Austrálie a hned pokračovala na turnaj do Petrohradu. Sama se k soudu nevyjádřila, pověřila svého mluvčího Karla Tejkala. "Petra to vnímá jako neodvratitelnou věc. Být u soudu není pro nikoho příjemné. Byť je to v roli svědka, na druhé straně si uvědomuje, že to je nezbytné, aby celá záležitost mohla definitivně skončit," řekl Tejkal novinářům.

Osmadvacetiletou Kvitovou pachatel přepadl v prosinci 2016 v bytě v Prostějově a vážně jí pořezal levou ruku, v které drží raketu. Hráčka podstoupila operaci a po pěti měsících se úspěšně vrátila na kurty, což nyní podtrhla v Melbourne.

Ráda by ale také uzavřela soudní jednání, proto se nyní chystá vypovídat. "Petra je připravena odpovědět na všechny otázky a udělat vše, co je nezbytné, aby mohl soud spravedlivě rozhodnout o vině a následně o trestu," řekl Tejkal.

Prostřednictvím svého právního zástupce požádala druhá tenistka světového žebříčku o výslech mimo soudní síň. "Soud zvažuje žádost, aby výslech mohl probíhat v nepřítomnosti Petry v soudní síni, ve stejné místnosti jako bude obžalovaný," řekl Tejkal. Kvitová loni při rekognici Žondru poznala a označila za pachatele.

Podle státního zastupitelství se obžalovaný dostal do bytu Kvitové pod falešnou záminkou, že jde na revizi kotle. Pak ji napadl a vážně pořezal na ruce. Žondra už dříve řekl, že ani neví, kde Kvitová bydlí. Tvrdí, že v místě jejího bydliště nebyl. Navrhl také, že na vlastní náklady podstoupí zkoušku na detektoru lži.

Vedle Kvitové by měli 5. a 6. února u krajského soudu v Brně vypovídat i dva znalci a další svědci.