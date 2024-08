Lezec Ondra je po první části kvalifikace na OH pátý a drží šanci na finále

Lezec Adam Ondra je po první části kvalifikace na olympijských hrách v Paříži pátý. V dnešním boulderingu i díky jednomu topu zapsal 48,7 bodu a přiblížil se pátečnímu finále. O osmičce postupujících se rozhodne součtem výsledků se středeční obtížností.

Mistr světa v boulderingu z roku 2014 Ondra sahal hned na úvod po topu, nakonec zapsal 9,6 bodu. Na druhé cestě dosáhl totožného skóre, na třetí zvládl jen první zónu. Nejlépe se mu vydařil čtvrtý boulder, který na třetí pokus zdolal až na vrchol, což poté bouřlivě oslavil.

"Určitě spokojenost. Na prvních třech boulderech nejsem úplně spokojený. Možná jsem neměl na víc, ale určitě asi byly zbytečné pokusy. Naštěstí na čtverce jsem udržel chladnou hlavu. Hlavně jsem i hodně spokojený s tím, co jsme v tréninku udělali. Tyhle plotny jsme hodně nacvičovali a naštěstí to všechno vyšlo, takže velká spokojenost," řekl českým novinářům Ondra.

"U té čtverky jsem věděl, že je to teď nebo nikdy. A pokud to nevylezu, tak budu mít hodně špatnou pozici pro postup do finále. Byl jsem pod neuvěřitelným tlakem. Zvlášť poté, co jsem na druhý pokus věděl, že je to velmi blízko a že vím přesně co dělat a měl bych to vylézt. Naštěstí se podařilo. Zároveň to ale byl typ boulderu, který úplně nechcete lézt pod tímhle tlakem. Záleželo na jakémkoliv pikometru jako je natočení lezečky a tom, jestli to tam ještě ustojíte, nebo ne," podotkl Ondra.

Kvalifikaci ovládl sedmnáctiletý Japonec Sorato Anraku, jenž jako jediný z 20 lezců topoval dvakrát. Před Ondru se dostali také další Japonec Tomoa Narasaki, Brit Toby Roberts a Francouz Sam Avezou, jeden top se podařil i šestému Rakušanovi Jakobu Schubertovi.

Ondra by v Paříži rád vylepšil šesté místo z lezecké premiéry pod pěti kruhy v Tokiu. Zatímco před třemi lety byla součástí kombinace rychlost, nyní se závodí jen v boulderingu a obtížnosti, v nichž má Ondra dohromady na kontě čtyři tituly mistra světa. Rychlost je na programu samostatně.

Její kvalifikace dnes začala světovým rekordem v podání Polky Aleksandry Miroslawové. Dvojnásobná mistryně světa v úvodní části lezení na rychlost dvakrát vylepšila svůj rekordní výkon až na 6,06 sekundy. Muži začnou olympijskou soutěž v rychlosti v úterý, světovým rekordmanem je Američan Samuel Watson výkonem 4,79.