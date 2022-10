Mattoni Liberec Nature Run zakončil letošní sezonu běžeckých závodů série RunCzech

Série českých běžeckých závodů pod hlavičkou RunCzech každoročně přiláká desetitisíce sportovců. Sobotní Mattoni Liberec Nature Run byl v letošním roce poslední, a běžci se už začínají připravovat na závody v příští sezóně. Využít k tomu mohou například i tratě a podporu projektu Mattoni FreeRun.

Závody RunCzech nejsou pouze pro ty, kdo cílovou pásku protnou nejrychleji, ale i pro ty, kdo běhají pro radost, své zdraví nebo si závodem chtějí dokázat, že to zvládnou. Heslem "All Runners Are Beautiful" otevírá RunCzech strhující svět běhu opravdu každému. Pohyb je totiž nedílnou součástí zdravého životního stylu, stejně jako pitný režim. "Dostatek kvalitních tekutin je pro tělo nezbytný. A minerální voda Mattoni je díky vyváženému poměru minerálních látek tou nejlepší volbou nejen pro každý den, ale i pro přirozenou hydrataci a doplnění minerálů po sportovním výkonu. Proto jsme rádi, že jsme i letos mohli být u závodů, které přináší radost z běhu úplně pro všechny," říká Eva Straškrábová, manažerka značky Mattoni, jež je dlouholetým partnerem RunCzech.

RunCzech každoročně pořádá závody v Praze a v krajských městech - v Karlových Varech, domově minerální vody Mattoni, v Českých Budějovicích, Olomouci, Ústí nad Labem a v Liberci. Vhodný závod si pro sebe vybere každý. Krajská města si lze proběhnout v oblíbených půlmaratonech, zkušenější běžci se pak mohou vydat i na celou maratonskou trať v krásném centru Prahy. Ti, kdo si na dlouhé vzdálenosti netroufnou, se mohou na start závodů postavit ve štafetě nebo se zúčastnit večerního běhu Prahou Grand Prix na 10 a 5 kilometrů. A pro ty, kdo raději běhají v přírodě, je tu Mattoni Liberec Nature Run. Na tratě všech závodů letos celkem vyběhlo na 55 tisíc závodníků.

Sobotní Mattoni Liberec Nature Run byl pomyslnou cílovou páskou za letošní sérií závodů. Náročné trasy závodů na 22 a 12 km provedly běžce z libereckého náměstí až do krásné přírody jizerských hor, kde zvládli strmé stoupání v žulovém lomu i kořeny na lesních stezkách. Dvaadvacetikilometrovou trasu nejrychleji zvládl Vít Pavlišta s časem 1:18:32. Z žen se do cíle dostala nejrychleji Tereza Novotná v krásném čase 1:35:44. Radost ze zdolání závodu byla ale vidět ve tvářích všech závodníků, kteří si v cíli vyzvedli svou pamětní medaili. Závodů v rámci Mattoni Liberec Nature Run včetně rodinného běhu se zúčastnilo celkem přes 2000 sportovců.

Nyní běžce čeká příprava na další sezonu. Pro ty, kdo rádi trénují v týmu či pod dohledem zkušeného běžce, je k dispozici projekt Mattoni FreeRun. Ten po celé České republice nabízí více než 90 pětikilometrových tras certifikovaných Českým atletickým svazem. Na více než 40 z nich organizují koučové oblíbené společné běhy, na které se běžci hlásí ve facebookových skupinách. Přidat se k nim může zcela zdarma úplně každý, ať už je zkušeným sportovcem, nebo s během teprve začíná.