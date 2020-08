Memoriál Milana Kadlece byl letos kvůli koronaviru zrušen

Moderní pětibojaři letos přijdou kvůli koronaviru o mezinárodní mistrovství republiky. Osmnáctý ročník tradičního Memoriálu Milana Kadlece se měl konat koncem srpna v Praze na Julisce, ale svaz závody po jednání s lékaři armádního sportovního centra Dukla odvolal.

"Nikdo nám není schopný zaručit, že nám tyto závody povolí," uvedl předseda Českého svazu moderního pětiboje Bohumil Hrudka v tiskové zprávě.

K důvodům zrušení patří vývoj situace šíření nemoci covid-19, požadavky hygieniků a i hrozící nízká účast. "Zhruba čtrnáct dní zpátky skončily základní přihlášky a nebyl o závody moc velký zájem. Ten základní problém je asi v tom, že jsou rušeny vrcholné akce a státy nemají zájem to financovat. Myslím, že všichni částečně zastavili přípravu jako my a budou se soustředit na příští sezonu," řekl Hrudka.

Podobně jako Memoriál Milana Kadlece byl zrušen také mezinárodní závod Czech Open pro kategorie do 17 a 19 let. Český pohár mládeže, který se rozjel v červnu, by měl pokračovat v září.

V nejbližších dnech rozhodne mezinárodní pětibojařská federace o osudu dalších vrcholných akcí včetně mistrovství světa v Mexiku.