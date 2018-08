Místo hokejky golfové hole. Scheifele si zahrál s profesionály

Kanadský hokejový útočník Mark Scheifele si zahrál na golfovém turnaji Players Cup v rámci série Mackenzie Tour-PGA Tour Canada s profesionály. Na hřišti Southwood Golf & Country Club ve Winnipegu však ofenzivní hvězda NHL neprošla cutem a skončila poslední z účastníků, kteří úvodní dvě kola dokončili.

Pětadvacetiletý Scheifele, který právě ve Winnipegu hájí barvy tamních Jets, byl jedním ze čtyř amatérů ve startovním poli 156 hráčů. Do turnaje se dostal díky výjimce od sponzora jako náhrada za týmového spoluhráče Blakea Wheelera. Dalšímu pokračování ale zůstal na hřišti s parem 72 hodně vzdálen.

I když se v pátek zlepšil Scheifele o jednu ránu oproti čtvrtku a 18 jamek absolvoval na 86 ran, se součtem 173 úderů byl poslední. Za ním zůstali jen Paul McConnell, jenž odstoupil po prvním kole, a diskvalifikovaný Joseph Harrison. Na to, aby prošel cutem, by Scheifele potřeboval mít na kontě o 35 ran méně. Průběžně vedoucí Alex Chiarella zahrál obě kola na celkem 131 ran.

"Byla to zábava. Mohl jsem díky tomu vidět, jaké to je, když hrajete profesionální turnaj. A moc jsem si to užil. Předvedl jsem pár dobrých ran, ale také několik vskutku špatných. Celkově to byl ale po všech stránkách skvělý den," řekl Scheifele, mistr světa z roku 2016, kdy Kanada opanovala šampionát v Rusku.

"Nepřišel jsem s jakýmkoliv očekáváním, jen jsem si to chtěl prostě užít a předvést pár dobrých odpalů a povedených jamek. Myslím, že během těch dvou dnů jsem dosáhl všeho, co jsem si předsevzal," doplnil Scheifele, jehož tým patřil v minulé sezoně k nejlepším v NHL. V základní části získal více bodů jen Nashville, v play off pak Jets zastavil až ve finále Západní konference nováček Vegas Golden Knights.