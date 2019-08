Abraham: Do Brna se těším, ale je to nejnáročnější období za rok

Karel Abraham se chystá už na čtrnáctý start v motocyklové Velké ceně České republiky. Od debutu v roce 2005 chyběl na brněnské trati jen v sezoně 2010, kdy ho do závodu nepustili lékaři kvůli otřesu mozku z předchozího dne. Na konci roku se tehdy rozloučil se třídou Moto2 vítězstvím ve Valencii a od té doby jezdí v královské MotoGP.

V ní si vytvořil brněnské maximum devátým místem v roce 2012, ještě dvakrát pak bodoval a umístění v první patnáctce je tradičně i jeho letošním cílem. V této sezoně se mu to ale povedlo z devíti startů jen dvakrát, dohromady má jen tři body za čtrnácté místo v Itálii a patnácté v Německu.

"Za ty roky poznávám, jak je stále těžší a těžší se propracovat do kýženého patnáctého místa a výš. Ale do Brna na domácí závody se moc těším, je to pro mě nejnáročnější období za celý rok," řekl devětadvacetiletý brněnský rodák na tiskové konferenci.

Závodník týmu Reale Avintia Racing sedlá stroj Ducati Desmosedici GP18. "Motorka je výborně připravena, je fakt skvělá, nemůžu si stěžovat," řekl a pochválil i tým mechaniků, kteří motocykl připravují. K tomu ale hned dodal, že právě on má ze všech závodníků v MotoGP nejstarší motorku. "Rozhoduje každá desetinka vteřiny a je to prostě znát," podotkl.

Z toho vyplývají i plány na brněnský víkend. "Musíme být od pátku co nejlepší a musíme v tom pokračovat. V minulosti bývaly soboty solidní a neděle špatné. My tuto tendenci musíme obrátit a zlepšovat se. Je třeba, abych jel na 110 procent. To jsem ale zase blíž k pádu. A jet na 90 procent by znamenalo být osmnáctý, tedy bez bodu. Já ale chci v Brně bodovat," prohlásil Abraham.

Českému jezdci nevyšla podle představ měsíční přestávka v seriálu MS. Chtěl ji strávit s přáteli na motorkách ve střední Asii a v plánu bylo najet 9200 km. "Zkazila to ale třetí strana, která nám do Kyrgyzstánu nedodala motorky. Stálo nás to hromadu peněz a času," litoval Abraham. Místo poznávání cizokrajných krás tak pobýval doma. "Aspoň jsem vyměnil olej u všech svých motorek," zlehčil situaci úsměvnou poznámkou.