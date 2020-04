Ferrari popřelo, že kvůli nižším rozpočtům odejde z F1.

Šéf Ferrari Mattia Binotto v rozhovoru pro Guardian naznačil, že by slavná stáj mohla odejít z mistrovství světa formule 1, pokud se bude stále snižovat horní hranice rozpočtu týmů na sezonu. Tým následně tuto interpretaci popřel a uvedl, že by stáj jen hledala nové možnosti uplatnění i mimo F1. Koronavirová pandemie sice sport finančně výrazně zasáhla, podle Binotta by ale příliš radikální kroky mohly devalvovat roli formule 1 coby královské disciplíny motorsportu.

Loni se týmy shodly na rozpočtovém stropu na rok 2021 ve výši 175 milionu dolarů. Vzhledem k tomu, že kvůli pandemii bylo odvoláno úvodních devět závodů sezony a menší týmy bojují o přežití, začaly stáje jednat s mezinárodní federací FIA a majiteli F1 o snížení rozpočtu. Hovoří se o stropu 145 milionů dolarů na příští rok a 130 milionů na rok 2022, ale k dohodě kvůli nesouhlasu elitních týmů zatím nedošlo.

"Úroveň 145 milionů je nový a o dost náročnější požadavek ve srovnání s tím, co se dohodlo loni v červnu," řekl Binotto listu Guardian. "Není možné tohoto snížení dosáhnout bez výrazných obětí, především v oblasti lidských zdrojů. Pokud by to mělo jít ještě níž, neradi bychom se dostali do pozice, kdy bychom se museli porozhlédnout po jiných možnostech, jak rozvinout svou závodní DNA," uvedl Binotto. Jeho slova byla následně interpretována tak, že naznačuje odchod Ferrari z F1, jímž italská stáj hrozí při různých sporech relativně často.

Mluvčí Ferrari ale v reakci na článek uvedla, že o odchodu z mistrovství světa Binotto nemluvil. "Naopak, řekl, že by se nerad dostal do situace, kdy by se musel porozhlédnout po dalších možnostech, vedle setrvání v F1, jak rozvinout naši závodní DNA," řekla.

Šéfovi Ferrari, které jako jediný tým působí v mistrovství světa od prvního ročníku 1950, se nelíbí představa radikálních kroků. "V F1 jsou různé týmy s různými charakteristikami. Fungují v různých zemích pod různou legislativou a s různými styly práce. Proto se nedá jen tak lineárním způsobem ořezat náklady," uvedl Binotto.

Zatímco pro něj je nepřestavitelné klesnout s omezením rozpočtu pod 145 milionů dolarů, například McLaren navrhuje snížit tuto částku až na 100 milionů. Za nutný kompromis v současné situaci považuje snížení rozpočtu i šéf FIA Jean Todt.