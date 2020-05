Alonso odkrývá budoucnost, svět F1 je zatím vzdálený

Dvojnásobný mistr světa formule 1 Fernando Alonso už ví, co bude dělat v budoucnosti. Fanoušci ho lákají zpět do královny motocyklového sportu, Španěl však tuto nabídku prozatím odmítl.

Osmatřicetiletý "El Nano" získal možnost angažovat se jako majitel týmu F1,tímto směrem se v minulosti vydal například Alain Prost. Pro Alonsa však tato alternativa momentálně zajímavá není. "Lidé se mě ptají, proč nevstoupím do F1 s vlastním týmem, ale to určitě neudělám, protože to přináší více starostí než užitku," svěřil se rodák z Ovidea s tím, že vydat se touto cestou by ve světě rallye bylo v konečném součtu mnohem jednodušší.

"Je to otázka, na kterou odpovídám od roku 2018," řekl Alonso k možnosti návratu do formule 1. Cesta zpět však není tou nejlákavější, v rozhodnutí co dál mu pomohla i nová pravidla. "Vždy jsem říkal, že nová pravidla F1 by mohla způsobit, že budu opět hladový, ale teď se posunula na roku 2022. Pro F1 je to špatná zpráva, ale chápu, že pravidla byla odložena, protože za této situace nemůžete vyvíjet auta pro rok 2021," chápe nečekaný vývoj pilot, který ve formuli 1 sedmadevadesátkrát oponoval stupně vítězů.

Jezdec, který hájil barvy Ferrari i McLarenu, je závodník každým coulem a to nejen ve formuli 1. Španěl usiluje o zisk trojkoruny, což se v historii podařilo pouze Grahamu Hillovi. Elitní trofej obnáší triumf v monackého klání F1, vyhrát Le Mans a dojet do cíle v závodě 500 mil Indianapolis. Do úspěšné trojice Španělovi chybí právě poslední zářez.

"Vyžadovalo by to velký závazek a hodně přípravy. Indianapolis 500 je už tak velký závazek a vyžaduje skvělou přípravu, takže si nechci představovat, co je potřeba k odjetí celého šampionátu," svěřil se trochu neurčitě Alonso.

Co však naznačil zcela jasně, je touha po dalším startu v Le Mans. "Vždy jsem tu chtěl závodit, ale moje zkušenost s Toyotou a dvěma vítězstvími předčila všechna očekávání. Když máte adrenalin a vášeň pro Le Mans, váš závod je krátký. Chcete jet více hodin. Byl to fantastický zážitek," netajil se nadšením španělský závodník.

A poslední slovo, co se budoucnosti ve světě rychlých kol týče? "Dá se říct, že vím, co budu dělat příští rok a doufám, že to brzy oznámím," mlží Alonso.