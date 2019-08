Alonso uspořádal tiskovku s fanoušky. Vrátí se do formule 1?

Fernando Alonso je jednou z ikon královské disciplíny, španělský jezdec však loni svět formule 1 opustil. To však neznamená, že by ho přestal sledovat. Ani fanoušci na dvojnásobného mistra nezapomněli, takže když na instagramovém účtu uspořádal soukromou tiskovku, většina dotazů padla právě na jeho historii v F1.

Pro osmatřicetiletého španělského jezdce je aktuálně největší touze zisk takzvané trojkoruny- vítězství Le Mans, 500 mil Indianapolis a triumf na Velká ceně Monaka. Aby se vyrovnal jedinému muži v historii Grahamu Hillovi, kterému se husarský kousek povedl, zbývá Alonsovi odškrtnout jedinou položku- vítězství v Indy.

Fanoušci mu novou výzvu přejí a v jejím splnění drží palce, nicméně rádi by Španěla přivítali zpět v královské disciplíně motosportu. Sám Alonso tuto možnost nevyloučil, i když pro něho v současné době není aktuální.

"Problémy posledních let stále přetrvávají," odpověděl na otázku o současném stavu soutěže Alonso, jemuž vadí především propastné rozdíly mezi týmy. Nicméně jak sám přiznává, Honda s Renaultem kráčí vpřed a stávají se opět konkurenceschopnými. "Myslím, že oba udělali velmi dobrý pokrok a sport z toho bude v příštích letech těžit," pochválil bývalý pilot stáje Renault pokrok posledních let.

Alonso versus ostatní jezdci

Slovy chvály nešetřil ani na adresu dvou současných pilotů, kteří ve Velké ceně Maďarska ujeli svým sokům o minutu. "Naštěstí výkony, jako byly ty u Maxe Verstappena a Lewis Hamiltona v poslední grand prix, dělají závody zajímavými," těší Alonsa.

Alonsova gratulace vítězům se naopak moc nelíbila Vettelovi, který si do bývalého kolegy rýpl. "Asi se nudí," vyjádřil se německý jezdec na tiskové konferenci k pochvalnému příspěvku Alonsa. Oba piloti spolu údajně měli nahnuté vztahy, Vettel prý doslova řekl, že ho Španěl nemá rád. "Není to vůbec pravda. Vždy jsme se navzájem respektovali a máme velmi srdečný vztah. Cítím se špatně, že si to myslí," popřel jakékoliv nesympatie Alonso.

Kdo by zcela jistě rád Alonsa přivítal je Nico Rosberg a to konkrétně v Mercedesu. A není sám ze současných pilotů, kterým na okruhu Španěl chybí, i Hamilton by si s rodákem z Ovieda rád zase zazávodil. "Trochu mě překvapil počet lidí, který o tom v poslední době mluvili. Měl jsem tu nejlepší první polovinu sezóny. Mistrovství světa, Daytona, Sebring, Le Mans... Pokud se jednoho dne rozhodnu vrátit, budete to vědět," neprozradil nic konkrétního o možném návratu.