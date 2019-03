Alonso zpátky v F1? Raději než sedět doma, překvapil pilot.

Podle svých slov dospěl. Dvojnásobný mistr světa se cítí být na vrcholu svých fyzických i duševních sil. I proto zcela nevylučuje návrat za volant Formule 1.

Vypadalo to, že sedmatřicetiletý jezdec udělal na konci minulého roku za světem královny motosportu definitivní tečku. Z Formule 1 přesedlal do závodů IndyCar, testovat bude i pro stál Mc Laren. A ač to vypadalo, že už se do světa nejprestižnější rychlostní soutěže nevrátí, rodák z Ovieda překvapil.

Španěl touží po zisku tzv. triple crown, což je ocenění náležící pilotovi, který zvítězí v Monaku, Le Mans i Indy 500. Dvě položky si může odškrtnout, v květnu letošního roku ho však čeká mezník nejen v Alonsově kariéře, ale v současném motosportu. Horkokrevný závodník se pokusí přepsat historii a jako jediný žijící pilot triumfovat a získat tak trojitou korunu.

Současnost? Vrchol kariéry

"Jak už jsem řekl loni, cítím se teď na vrcholu kariéry. Kdybych zůstal doma, byla by to ztráta času a příležitostí. Nejen pro mě. Můžu teď jezdit různé ikonické závody. Užívám si nejzajímavější okamžiky za volantem. Doufám, že závodů vyhraji co nejvíce." hýří Španěl optimismem.

"Takto bych rád pokračoval ještě několik let, vybíral si závody, které by mohly mít nějaký dopad na mou kariéru. Kdyby se jednoho dne stalo, že by do mého života vstoupila formule 1 s možností být opět konkurenceschopný a možností vyhrávat, rozhodně bych v ten okamžik neseděl doma," dodal jeden z nejlepších jezdců, kteří kdy usedli za volant Formule 1.

"Je pravdou, že mám jisté závazky, konkrétně WEC a Indy - zejména v první polovině roku pro mě bude velmi těžké jezdit po závodech F1. Když už ale nebudu přítomen na okruhu, můžeme udělat videokonferenci nebo si napsat mail. Nebo se setkat v simulátoru," řekl Alonso Autosportu. Jak je vidět, srdce Španěla je stále spjato s královnou motosportu.

Kdo ví, třeba Alonso kromě opanování Indy 500 zvládne i návrat do kokpitu Formule.